افتتاح مسجدي النصر والثلاثين في دمياط

افتتح الشيخ محمد محمد عبد الفتاح سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، اليوم الجمعة، مسجدي النصر بفارسكور والثلاثين بقرية البصارطة دمياط.

وأنابت محافظ دمياط اللواء وائل الشربيني رئيس مجلس مركز ومدينة فارسكور، والمهندس حازم حواس رئيس مجلس مركز ومدينة دمياط.

وألقى سلامة، خطبة الجمعة بمسجد النصر بفارسكور بعنوان "معجزة الإسراء والمعراج وطلاقة القدرة الإلهية" بحضور الدكتور أسامه العبد نائب رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب وفضيلة الشيخ محمد مازن مدير إدارة أوقاف فارسكور وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ المهندس محمد الحصى وحسن عبد الوهاب وأحمد البلشى والدكتور محمود مشعل والمهندس وليد صلاح التمامي ومحمد ابو حجازي، وسط حضور كثيف من رواد المسجد .

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‏ كما افتتح فضيلة الشيخ محمد عبد اللطيف أبو الإسعاد مسجد الثلاثين بقرية البصارطة دمياط وألقى خطبة الجمعة، وقد بلغ إجمالي عدد الافتتاحات من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه ( ٧٧) مسجدًا.