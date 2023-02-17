المريخ السودانى يعلن تشكيله لمواجهة الزمالك فى دورى أبطال إفريقيا

أعلن البرازيلي هيرون ريكاردو، المدير الفني للمريخ السوداني، تشكيل فريقه الذي سيواجه ضيفه الزمالك، في المباراة التي ستجمعهما في الثالثة عصر اليوم بملعب (شهداء بنينة) بمدينة بنغازي الليبية، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسيقود الثنائي الجزولي نوح، والبرازيلي باولو سيرجيو، هجوم المريخ، في لقاء الزمالك، إلى جانب كل من الكولومبي برايان أنجولو، والبرازيلي ماتيوزينهو.

جاء تشكيل المريخ السوداني على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد مصطفى.

خط الدفاع: أليكس سيلفا، حمزة داوود، مصطفى كرشوم، مازن محمدين.

خط الوسط: ماتيوزينهو، تاج الدين يعقوب، سيرجيو رافائيل، برايان أنجولو.

خط الهجوم: الجزولي نوح، باولو سيرجيو.

وكان الزمالك قد أعلن تشكيل فريقه لمواجهة المريخ، والتي جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبدالغني– محمد طارق– حسام عبدالمجيد.

خط الوسط: سيد عبدالله نيمار– سيف جعفر– نبيل عماد دونجا- محمد عبدالشافي.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو– شيكابالا– سيف الدين الجزيري.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمد صبحى وحمزة المثلوثي وعبدالله جمعة وعمر جابر وعمرو السيسي ومحمد أشرف روقا ومصطفى شلبي وإبراهيم نداى ويوسف أسامة.

وكان الزمالك، قد خسر مباراته الأولى في المجموعة، أمام مضيفه شباب بلوزداد الجزائري، بهدف دون رد، بينما سقط المريخ في فخ الخسارة القاتلة أمام مضيفه الترجي التونسي، بالنتيجة ذاتها.