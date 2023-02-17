الجمعة 17 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع مواطن فى ظروف غامضة داخل منزله بمركز الوقف شمال قنا

ارشيفية
ارشيفية

لقي مواطن  مصرعه فى ظروف غامضة بمركز الوقف شمال قنا، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الوقف المركزي.

البداية بتلقي اللواء مدير أمن قنا، من غرفة العمليات، إخطارًا يفيد بمصرع مواطن داخل منزله بمركز الوقف، في ظروف غامضة، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة، وبعد انتقال الأجهزة الأمنية ومرفق الإسعاف لموقع الحادث تبين مصرع «وليد أ»، 27 عامًا.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

مواطن شمال قنا الجثه مستشفى الوقف المركزي اللواء مدير أمن قنا غرفة العمليات

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