«شرايين الحياة».. خريطة الطرق الجديدة في ربوع المحروسة (انفوجراف)

أولى المشروعات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع وصوله إلى سدة الحكم، هو المشروع القومي للطرق، وهذا لرؤية سياسية واضحة لأهميتها، التي ثبتت على مدار السنوات الماضية تأثيرها الإيجابي في تسهيل الحركة ونقل البضائع والتوسع في تنفيذ المشروعات التي تعتمد على وسائل النقل بشكل أساسي.

المشروع تم تبنيه بهدف تنمية البنية التحتية ببناء وتطوير ما يصل إلى 5 آلاف كيلومتر في مناطق متفرقة، تمثل أكثر من 20% من إجمالي الطرق في مصر، وباستثمارات تصل إلى نحو 36 مليار جنيه.

واستطاع المشروع القومي للطرق الذي تم إطلاقه تحديدًا بعام 2014 المساعدة في إنشاء مدن عمرانية جديدة جاذبة لفرص العمل والسكن والإقامة، والمساهمة في استيعاب الزيادة السكانية في المناطق المكتظة بالسكان والمساعدة على الاستغلال الأمثل لثروات مصر القومية مثل التعدين والسياحة، كما استطاع هذا المشروع توفير من 23% إلى 27% من أزمنة الرحلات داخل الجمهورية.

ووفقاً لأحدث التقارير الرسمية، تم التخطيط لتنفيذ مشروعات الطرق والكباري بإجمالي 1769 مشروع وبإجمالى تكلفة 464 مليار جنيه حتى عام 2024، وتم الانتهاء من تنفيذ 1052 مشروعًا بإجمالى تكلفة 254,3 مليار جنيه،

كما أنه جارٍ تنفيذ 642 مشروعًا بإجمالي تكلفة 114 مليار جنيه، ومخطط بدء تنفيذ 75 مشروعًا بتكلفة (95,7) مليار جنيه حتى 2024.

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير بعضًا من أعمال تطوير الطرق في عدد من محافظات ومدن الجمهورية.

مشروعات طرق مدينة أكتوبر

احتلت مدينة أكتوبر الجديدة، قائمة المدن الأكثر استثمارًا فى مجال البنية التحتية، من خلال تنفيذ مشروعات الطرق بالمدينة، وطريق الواحات، والتى بلغت وبحسب تصريحات سابقة لرئيس الجهاز المهندس محمد عبد المقصود نحو 18 مليار جنيه.

العبور

وفى مدينة العبور الجديدة يعمل الجهاز على الانتهاء من أعمال شبكة الطرق الرئيسية، ومنها طريق “آر تو” الرابط بين الدائرى الإقليمى من جهة وكذلك الطريق الدائرى الأوسطى من جهة أخرى، بطول 11 كم، مرورًا بالأحياء السكنية الجارى تنفيذها بالمدينة، ومنها الحى 15 والحى 16، كما انتهت المدينة من استكمال عمليات الرصف بالعديد من الطرق الواقعة داخل المدن الصناعية.

بدر

بينما تشهد مدينة بدر تنفيذ أعمال الطرق لخدمة مشروعات هايبر وان والمدينة الطبية ومنطقة الجامعات المطلة على طريق السويس، بالإضافة إلى مشروع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائرى للمنطقة الصناعية، والذى يبدأ من منطقة الخزان حتى طريق الروبيكى مرورًا بالإسكان الاجتماعى بحى الأندلس.

العاشر من رمضان

وفى العاشر من رمضان تعمل الشركات على الانتهاء من أعمال الطرق بالأحياء “ 33، 12، 20، والأندلس“، والتي تشهد جميعها تنفيذ وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين وصندوق الإسكان الاجتماعي.

كما يعمل الجهاز على تنفيذ مشروع طريق بلبيس – العاشر من رمضان بطول 22 كم بقيمة إسناد بلغت 159 مليون جنيه، ووصلت نسب التنفيذ فيه لأكثر من %45 بعد أن أكثر من 10 كيلو منه، وجار تركيب الأعمدة الكهربائية وعمل الطبقة الأسفلتية.

مدينة العلمين الجديدة

وتأتى مدينة العلمين الجديدة كواحدة من المدن التى تشهد ضخ استثمارات ضخمة فى مجال الطرق، إذ تنفذ الدولة فى الوقت الحالى طرق سريعة منها محور العين السخنة – القاهرة – العلمين وذلك بطول 394 كيلو متر، والطريق الساحلى الدولى بالإسكندرية -العلمين بطول 112 كيلو متر.

بني سويف الجديدة



و تشهد كذلك مدينة بنى سويف الجديدة، تطوير عدد من الطرق الرئيسية والفرعية وتشمل الأعمال إنشاء طرق بالحيين الثالث والرابع الساكنين ومنطقة ابنى بيتك 1، والإسكان الاجتماعى ومنطقة الصناعات الخفيفة بالمدينة.

إنفوجراف “الدستور”

حدائق أكتوبر

كما تم تأهيل مدينة حدائق أكتوبر، من خلال تطوير عدد من مشروعات الطرق القديمة، بخلاف إنشاء طرق جديدة إذ تم البدء فى تنفيذ ازدواج طريق R4 الذى يمثل أهم محاور المدينة وتخطيط الجزء الواقع بين الطريقين لعمل محور خدمات بطول 7 كيلومترات تقريبا ومتوسط عرض 40 مترا مربعًا بما يناسب وتخطيط مدن الجيل الرابع.

القاهرة الجديدة

وفى مدينة القاهرة الجديدة ، تم الانتهاء من تنفيذ خطوط الانحدار الرئيسية حتى محطة 14 وشبكة المرافق بمنطقة أرض الجامعات، وتحويل خطوط الصرف الصحى وخطوط المياه المعالجة المتعارضة لمطلع كوبرى N.A، ومرافق فرعية لمواقع سكن مصر غرب الجامعات المنطقة الأولى، و بالنسبة لمشروعات الطرق والمرافق بمشروع بيت الوطن بالامتداد الشرقى فتم وجارٍ تنفيذ عدة مشروعات هامة تتمثل في أعمال الطرق وشبكات مياه وشبكات صرف صحى وشبكات رى بقيمة إجمالية حوالى 7.5 مليار جنيه لـ29 مشروعاً حيث تم الانتهاء من 14 مشروعا، وجارٍ تنفيذ 15 مشروعا آخر.

تطوير الطرق القديمة

وإلى جانب تنفيذ المشروع القومي لعدد من الطرق الجديدة، حرصت الدولة المصرية على تنفيذ خطة لزيادة جودة الطرق القديمة، ورفع كفاءة شبكة الطرق الحالية، إذ تم وضع خطة لتطوير شبكه الطرق القديمة البالغة 23 ألف كيلومتر، إذ تم البدء في تنفيذ خطة رفع كفاءة 9,600 كيلو متر طولي طرق منها (بنها-المنصورة).

ويتم حالياً تنفيذ طريق الرياح التوفيقي، وكذلك تطوير محور (طنطا المنصورة-دمياط ومحور قليوب-شبين-الباجور)، كما تقوم وزارة النقل حالياً برفع كفاءة الطريق الدائري وتوسعته ليصبح 7 حارات في كل اتجاه، وفي منطقه كوبري المنيب سيصبح 8 حارات في كل اتجاه، و تطوير الطريق الدولي الساحلي.

رصف الطرق

أطلقت الدولة يف الوقت نفسه المشروع القومى لرصف الطرق المحلية بالمحافظات، تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري، وذلك للتيسير على المواطنين فى القرى والمدن الصغيرة خلال تنقلاتهم داخل المحافظة، وجاري العمل فى المرحلة الأولى من المشروع فى نطاق (12) محافظة بعدد (197) مشروع بإجمالى أطوال 828 كم بتكلفة (2) مليار جنيه.

الكباري العلوية

تم التخطيط لإنشاء حوالي (1000) كوبري ونفق فوق مزلقانات السكك الحديدية وعند تقاطعات الطرق الرئيسية بإجمالي تكلفة (140) مليار جنيه، وقد بلغ إجمالي عدد الكباري والأنفاق التي تم تنفيذها حتي الآن (756) كوبري ونفق، بإجمالي تكلفة (105) مليار جنيه، وخلال العام 2020، تم الإنتهاء من 156 كوبري / ونفق.

من أهم هذه الكباري: كوبري دكرنس، كوبرى المديرية أعلى مزلقان السكة الحديد ببنى سويف، كوبري قلما على طريق الإسكندرية الزراعي، كوبري تقاطع طريق الصعيد الصحراوي الغربي مع طريق الفيوم، عدد 26 كوبري بمنطقة شرق القاهرة، عدد 8 كباري على محور الفريق العصار، 14 كوبري على محور المحمودية.

محافظات الصعيد

لم تنس تالقيادة السياسية حظ الصعيد منالتطوير في شبكة النقل والطرق، مثلما اهتمت به في العديد من المجالات، إذ شهدت محافظات الصعيد تنفيذ العديد من المشروعات الطرق بالمدن الجديدة، وتم تطوير ورفع كفاءة الطرق القائمة بمدن الصعيد، بأطوال 439 كم، بتكلفة 1.2 مليار جنيه، بجانب إنشاء طرق إقليمية جديدة، بأطوال 552 كم، بتكلفة 4.6 مليار جنيه .

إلى جانب تطوير طريق الصعيد – البحر الأحمر (سوهاج – سفاجا) بطول 180 كيلو متر وتكلفة مليار جنيه، وتطوير طريق وادي النطرون – العلمين بطول 135 كم وتكلفة 192 مليون جنيه، وتطوير طريق النفق – شرم الشيخ بطول 350 كم وتكلفة 3,2 مليار جنيه، كما تم تطوير الطريق من نفق الشهيد أحمد حمدي إلي الكم 109 طريق السويس بطول 24 كم وتكلفة 870 مليون جنيه.

واستطاعت مصر من خلال تبنيها للمشروع القومي للطرق وتنفيذها هذه التطورات في مجاله، أن تحقق التيسير في الربط مع دول الجوار، كما جعلها هذا تتقدم في مجال جوده الطرق، وفقاً لمؤشر التنافسية الدولية، حيث قفزت من المركز الـ 118 إلى المركز الـ 28.