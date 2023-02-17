«حياة كريمة» تبنى مجمعات الحرف اليدوية.. والشباب: توفر فرص عمل

“لا تعطني سمكة بل علمني كيف أصطاد”.. مثل صيني شهير أثبت فاعليته وطبقته المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» ضمن خطتها لتطوير العنصر البشري، والذي تم العمل عليه على أكثر من مستوى من بينها إنشاء المجمعات الحرفية الصناعية بالمحافظات، والتي استهدفت تشغيل الشباب في المجالات الحرفية المختلفة، خاصة أن تلك المجمعات خضعت لنقاشات معمقة مع أهل الخبرة والحرف المختلفة، لضمان وضع الأطر والقواعد التي تضمن نجاحها، وتحقق أهدافها وفقًا لرؤية الدولة المصرية 2030 في دعم الصناعات المختلفة وتحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقة البشرية المصرية الهائلة.

وفي هذا السياق، يرى محمد شاكر، 32 عامًا من محافظة سوهاج، لـ" الدستور" أن مجمع الصناعات الحرفية يعتبر واحدًا من الحلول المميزة التي ابتكرتها “حياة كريمة” من أجل خلق حالة من النشاط المهني والحرفي داخل القرى، ويتجلى ذلك في تعزيز دور الأنشطة الحرفية داخل القرى وتوفير فرص عمل متنوعة تناسب مختلف الفئات من الشباب بالقرى، وتمكنهم من تحقيق ذاتهم من خلالها، معقبًا: "توفر فرص عمل للشباب".

وأضاف “شاكر”، أن مجمع الصناعات الحرفية سيلعب دورًا هامًا في تحقيق عائد تنموي ينفع المواطنين بمحافظة سوهاج، ويخلق حالة من النشاط الصناعي داخل المحافظة، بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية التي يتم التخطيط لها بشكل عام ثم يعود على المواطن بالنفع بشكل خاص، ويحفز بيئة العمل بالأساس والتي لم تكن مهيئة بشكل كاف لتنمية الحرف والصناعات، وكان لا بد من البحث عن حلول غير تقليدية للتغلب على تلك التحديات.

وأكد أن انتشار تلك المجمعات خاصة في محافظات الصعيد سيعمل على إحداث طفرة غير مسبوقة، خاصة في ظل خطط الدولة لتنمية الصناعات المختلفة، وهو ما سيتطلب أيضا تضافر جهود الشباب والأهالي لإنجاح تلك المبادرة.