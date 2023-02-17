الجمعة 17 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«حياة كريمة» تبنى مجمعات الحرف اليدوية.. والشباب: توفر فرص عمل

محمد شاكر
محمد شاكر

“لا تعطني سمكة بل علمني كيف أصطاد”.. مثل صيني شهير أثبت فاعليته وطبقته المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» ضمن خطتها لتطوير العنصر البشري، والذي تم العمل عليه على أكثر من مستوى من بينها إنشاء المجمعات الحرفية الصناعية بالمحافظات، والتي استهدفت تشغيل الشباب في المجالات الحرفية المختلفة، خاصة أن تلك المجمعات خضعت لنقاشات معمقة مع أهل الخبرة والحرف المختلفة، لضمان وضع الأطر والقواعد التي تضمن نجاحها، وتحقق أهدافها وفقًا لرؤية الدولة المصرية 2030 في دعم الصناعات المختلفة وتحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقة البشرية المصرية الهائلة.

وفي هذا السياق، يرى محمد شاكر، 32 عامًا من محافظة سوهاج، لـ" الدستور" أن مجمع الصناعات الحرفية يعتبر واحدًا من الحلول المميزة التي ابتكرتها “حياة كريمة” من أجل خلق حالة من النشاط المهني والحرفي داخل القرى، ويتجلى ذلك في تعزيز دور الأنشطة الحرفية داخل القرى وتوفير فرص عمل متنوعة تناسب مختلف الفئات من الشباب بالقرى، وتمكنهم من تحقيق ذاتهم من خلالها، معقبًا: "توفر فرص عمل للشباب".

وأضاف “شاكر”، أن مجمع الصناعات الحرفية سيلعب دورًا هامًا في تحقيق عائد تنموي ينفع المواطنين بمحافظة سوهاج، ويخلق حالة من النشاط الصناعي داخل المحافظة، بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية التي يتم التخطيط لها بشكل عام ثم يعود على المواطن بالنفع بشكل خاص، ويحفز بيئة العمل بالأساس والتي لم تكن مهيئة بشكل كاف لتنمية الحرف والصناعات، وكان لا بد من البحث عن حلول غير تقليدية للتغلب على تلك التحديات.

وأكد أن انتشار تلك المجمعات خاصة في محافظات الصعيد سيعمل على إحداث طفرة غير مسبوقة، خاصة في ظل خطط الدولة لتنمية الصناعات المختلفة، وهو ما سيتطلب أيضا تضافر جهود الشباب والأهالي لإنجاح تلك المبادرة.

توفير فرص عمل بمحافظة سوهاج طفرة غير مسبوقة محافظات الصعيد محافظة سوهاج والصناعات توفر فرص عمل تحقيق الأهداف النشاط الصناعي

مواد متعلقة

باب رزق.. المجمع الحرفى فى سوهاج.. طفرة تنموية وفرص عمل لشباب الصعيد

أهالي يشيدون بدور حياة كريمة في تجهيز «شوار العرائس»

مواطنون عن تيسير حياة كريمة للزواج: «جاءت في وقتها»

مواطن عن دعم «حياة كريمة» للعرائس: دائما ما تقدم يد العون للفقراء

مُستفيد من المبادرة الرئاسية: «حياة كريمة أعادت لي الأمل في الحياة»

شباب قرى «حياة كريمة»: فخورون بالمشاركة في مشروعات المبادرة الرئاسية

عامل بمشروع حياة كريمة في المنوفية: «المبادرة الرئاسية وعدت الشباب وأوفت»

مواطنون عن «بطل أنا»: الجمهورية الجديدة تولي اهتمامًا كبيرًا بذوي الهمم

رئيس التحرير

وائل لطفي

واقعة «البيجامة» وفساد البيروقراطية المصرية

الأكثر قراءة

رئيس «العربى للمياه»: العالم يواجه عدة تحديات اقتصادية ناجمة عن تغير المناخ

«تموين الإسكندرية» تشن حملات مكثفة للرقابة على الأسواق والمخابز

انطلاق فعاليات برامج التوعية البيئية لطلاب جامعة أسوان

طالبان تحظر استخدام وسائل منع الحمل فى أفغانستان: مؤامرة غربية

تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة.. وعيار 21 بـ1685 جنيهًا

خالد داغر يكشف تفاصيل خطته لتطوير دار الأوبرا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

فطيرة بالسكر..

د. محمد عفيفي

دبلوماسية الزلازل!

ماجد حبته

صناعة السيارات..مجلس وبرنامج واتفاقيات

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيف تعيش حياة اجتماعية سعيدة؟

مدحت بشاى

انشغلوا بأمر التقدم يا ناس

محمد عبدالعزيز

فى مثل هذا اليوم رحل الأدباء

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الحادية والثلاثون ليوم الكرامة

حسين دعسة

رؤية سياسية إشكالية لمؤسسة "كارنيغى" لحل الأزمة اللبنانية

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

قيادى بحركة فتح لـ«الدستور»: قرار سحب الجنسية أعلى درجات العنصرية للاحتلال

فلسطين: وقف عقوبات «بن غفير» الجماعية فى القدس مفتاح تحقيق التهدئة

جبهة جديدة.. هل دخلت "أريحا" دائرة الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين؟