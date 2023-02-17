ضبط 62 قطعة سلاح بحوزة 51 متهمًا خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط (62) قطعة سلاح ناري بحوزة 51 متهمًا، وضمت الأسلحة (2) بندقية آلية، (2) بندقية خرطوش، (6) مسدسات، (52) فرد محلي، (61) طلقة مختلفة الأعيرة، (5) خزينة متنوعة، وضبط (219) قطعة سلاح أبيض.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.