الجمعة 17 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على 334 تاجر مخدرات خلال 24 ساعة في المحافظات

حملة أمنية
حملة أمنية

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال ضبط قضايا المخدرات عن ضبط 311 قضية مواد مخدرة بإجمالي334 متهما. 

 كما تمكنت جهود الحملة  من ضبط  “كمية من مخدر الحشيش وزنت (131,581كيلو جرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت (39,650كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (16,873كيلو جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (8,935كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيدرو وزنت (2,400 كيلو جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (1,120كيلو جرام)، كمية من مخدر البودر وزنت (1,455كيلو جرام)، كمية من مخدر الآيس وزنت (678جرام)، كمية من مخدر الأفيون وزنت (580جرام)، و (9468) قرص مخدر”.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

إحكام السيطرة الأمنية أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية أعمال البلطجة الأسلحة النارية والبيضاء حائزى الأسلحة النارية والبيضاء ضبط قضايا المخدرات

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