كشف لغز مقتل شخصين فى كوم أمبو بأسوان

نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات واقعة مقتل شخصين بأسوان وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان بالعثور على (جثتين بدائرة المركز) وعثر بطيات ملابس أحدهما على (طبنجة - خزينة - عدد من الطلقات لذات العيار).

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسوان، أسفرت جهودهم خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة عن أن وراء ارتكاب الواقعة (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة المركز).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد سرقة السيارة التي كان يستقلها المجني عليهما، وأضافوا بقيامهم باعتراض طريق المجنى عليهما حال استقلالهما السيارة وأطلق أحدهم وابلًا من الأعيرة النارية تجاههما فأحدث إصابتهما التى أودت بحياتهما واستولوا على السيارة ولاذوا بالهرب وأرشدوا عن السيارة المستولى عليها والسلاح المستخدم في الواقعة (بندقية آلية - خزينة - عدد من الطلقات لذات العيار)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.