الجمعة 17 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كشف لغز مقتل شخصين فى كوم أمبو بأسوان

المتهمين
المتهمين

نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات واقعة مقتل شخصين بأسوان وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان بالعثور على (جثتين بدائرة المركز) وعثر بطيات ملابس أحدهما على (طبنجة - خزينة - عدد من الطلقات لذات العيار).

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسوان، أسفرت جهودهم خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة عن أن وراء ارتكاب الواقعة (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة المركز).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد سرقة السيارة التي كان يستقلها المجني عليهما، وأضافوا بقيامهم باعتراض طريق المجنى عليهما حال استقلالهما السيارة وأطلق أحدهم وابلًا من الأعيرة النارية تجاههما فأحدث إصابتهما التى أودت بحياتهما واستولوا على السيارة ولاذوا بالهرب وأرشدوا عن السيارة المستولى عليها والسلاح المستخدم في الواقعة (بندقية آلية - خزينة - عدد من الطلقات لذات العيار)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية التقنيات الفنية الحديثة أمن أسوان المجني عليهما العثور على جثتين جهود أجهزة وزارة الداخلية رميا بالرصاص ضبط مرتكبى الواقعة سرقة السيارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

واقعة «البيجامة» وفساد البيروقراطية المصرية

الأكثر قراءة

«معلومات الوزراء» يناقش اتجاهات الزراعة وسيناريوهات التعامل مع تحديات الاقتصاد

بتخفيضات 30%.. أماكن معارض أهلا رمضان في البحر الأحمر

السيطرة على حريق فى شقة سكنية بمدينة الشيخ زايد

من بينها مسجد «الإمام الطيب».. الإمارات تدشن بيت العائلة الإبراهيمية «صور»

النيكل بـ25943 دولارًا.. تراجع أسعار مكونات الحاسب الآلى اليوم

ضبط 51754 مخالفة مرورية متنوعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

فطيرة بالسكر..

د. محمد عفيفي

دبلوماسية الزلازل!

ماجد حبته

صناعة السيارات..مجلس وبرنامج واتفاقيات

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيف تعيش حياة اجتماعية سعيدة؟

مدحت بشاى

انشغلوا بأمر التقدم يا ناس

محمد عبدالعزيز

فى مثل هذا اليوم رحل الأدباء

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الحادية والثلاثون ليوم الكرامة

حسين دعسة

رؤية سياسية إشكالية لمؤسسة "كارنيغى" لحل الأزمة اللبنانية

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: وقف عقوبات «بن غفير» الجماعية فى القدس مفتاح تحقيق التهدئة

جبهة جديدة.. هل دخلت "أريحا" دائرة الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين؟

تداعيات قرار الكنيست بسحب جنسية الأسرى الفلسطينيين