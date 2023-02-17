الجمعة 17 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محاضر تحكيمي: من حق أي فريق سماع تسجيلات «غرفة الفار»

غرفة تقنية الفار
غرفة تقنية الفار

كشف محمد صلاح عبد الفتاح، المحاضر التحكيمي، جهود الارتقاء بمستوى التحكيم المصري، ومن يدير لجنة الحكام بعد رحيل كلاتنبرج.

وقال المحاضر التحكيمي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «8 الصبح» المُذاع على قناة «DMC» الجمعة، إن اتحاد الكرة يتفاوض مع خبراء أجانب لتولي رئاسة لجنة الحكام، موضحًا أن هناك شروطاً لاستقدام هذا الخبير، أبرزها ألا يزيد راتبه عن 20 ألف دولار، وأن يقيم داخل مصر.

عبد الفتاح: تطوير التحكيم ليس بالخبير الأجنبي فقط

وأكد عبد الفتاح أن تطوير منظومة التحكيم المصري لا يكون بخبير أجنبي فقط، بل بتوفير المناخ الجيد للتطوير، متابعًا: «حضرتك عاوز خبير أجنبي، وأنت لم تدفع مستحقات الحكام من بداية الموسم بكل الدرجات، وهناك اعتداءات على الحكام لا يقابلها أي قرارات».

وتابع: «يجب على اتحاد الكرة حماية الحكم، ويكون مستقرًا ويحصل على مستحقاته المادية».

وأوضح أن اتحاد الكرة يصدر عدم وجود كوادر تحكيمية في مصر، متابعًا: «عندنا كوادر كثيرة وشابة تستطيع تطوير التحكيم المصري».

وأكد أن الأخطاء التحكيمية أمر وارد لكن كثرة التبرير تستفز فرق الدوري، متابعًا: «الكابتن توفيق السيد عمل حاجة خطيرة وقال إنه لا يقبل أن يسمح سموحة تسجيلات الفار، ومش هعمل زي ما كلانتبرج كان بيعمل».
وتابع: «أنت لا تعمل مثل كلاتنبرج أنت تعمل حسب القانون الدولي، وليس من حق لجنة الحكام منع سموحة من سماع تسجيلات الفار لأن القانون يتيح ذلك».

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