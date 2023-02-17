الجمعة 17 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط سيارة تهرب طن دقيق بلدى لبيعه فى السوق السوداء ببورسعيد

دقيق
دقيق

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، من ضبط سيارة تقوم بتهريب الدقيق البلدى المدعم من خارج المحافظة.

واشتبه محمد عوض، وكيل مديرية تموين بورسعيد، أثناء مروره لتفقد الحالة التموينية بالمحافظة للمرور على البدالين التموينيين وعدد من المخابز بأنحاء متفرقة بالمحافظة، في سيارة ربع نقل تكرر مشاهدتها أمام المخابز.

وأثناء تفقد المخابز تلاحظ مرور نفس السيارة تحمل كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم تجوب المحافظة.

وعليه وعلى الفور تشكلت حملة برئاسة المهندس خالد فهمي، مدير الرقابة، وإبراهيم الدهري، رئيس الرقابة، وحسن عبدالله، والعربي عبدالحليم، كبيرى مفتشي الرقابة التموينية، وتمت مطاردة السيارة وضبطها محملة بكمية تقدر بـ20 شيكارة بكمية تقدر بـ1000 كجم دقيق بلدي مدعم، لبيعها بالسوق السوداء بغرض الاتجار والتربح دون وجه حق.

تم التحفظ على الكمية المضبوطة بأحد المخابز البلدية لحين صدور قرار النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

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