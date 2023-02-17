الجمعة 17 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس «القاهرة الجديدة» يواصل جولاته التفقدية بأحياء المدينة

المهندس عبدالرءوف
المهندس عبدالرءوف الغيطي

واصل المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، جولاته التفقدية بمختلف الأحياء، يرافقه مسئولو الجهاز، لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجارية بمدينة القاهرة الجديدة، وتذليل أي عقبات إن وجدت.

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، نائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة للتجمع الخامس، أنه تم المرور على حى جنوب الأكاديمية، وتم التنبيه على ضرورة الاهتمام بنظافة الحي، والاهتمام بأعمال صيانة الزراعة وصيانة الطرق، حيث وجه المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس الحي، برصد جميع المخالفات والتعامل معها فورا.

كما قام المهندس عبدالرءوف الغيطي بالمرور على حي الشويفات، وتابع أعمال الزراعة (عملية رفع كفاءة المسطحات الخضراء بمنطقة الشويفات)، حيث تم التنبيه على ضروة الاهتمام بالأعمال الجارية وتكثيف أعمال النظافة بالحي.

وواصل المهندس عبدالرءوف الغيطي، جولته بالتجمع الخامس، بالمرور على الحيين الثالث والرابع، لمتابعة أعمال التطوير التي يتم تنفيذها، وتم التشديد على الاهتمام بأعمال النظافة وخاصة مناور العمارات والمسسطحات الخضراء.

واختتم المهندس عبدالرءوف الغيطى، الجولة بحي النرجس لمتابعة الأعمال الجارية، وتم التشديد على رئيس الحي برصد جميع المخالفات والتعامل معها فورًا.

التجمع الخامس ب أعمال الزراعة أعمال صيانة المشروعات الجارية المسطحات الخضراء المهندس محمد عبدالمقصود جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة جنوب الأكاديمية صيانة الطرق

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