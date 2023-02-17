الجمعة 17 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد إزالة ورم جلدى.. البيت الأبيض: بايدن بصحة جيدة وقادر على أداء مسئولياته الرئاسية

بايدن
بايدن

أكّد الطبيب الخاص للرئيس الأمريكي جو بايدن في تقرير طبّي نشره البيت الأبيض، أنّ الرئيس البالغ عمره 80 عاماً، والذي يُتوقع أن يعلن الترشّح لولاية ثانية يتمتّع بصحة جيّدة وبالنشاط وقادر على أداء واجباته.

وقال الطبيب كيفن أوكونور في تقريره، إنّ "الرئيس بايدن لا يزال يتمتّع بالصحة والنشاط، وهو رجل يبلغ من العمر 80 عاماً وقادر على تنفيذ مهامه الرئاسية، بما في ذلك مهامه كرئيس السلطة التنفيذية ورئيس الدولة والقائد العام للقوات المسلّحة".

وأضاف "أوكونور"، الذي يتابع الحالة الصحية لبايدن منذ أكثر من 10 سنوات أنّه خلص إلى هذه النتيجة بناء على سلسلة فحوص أجراها للرئيس، بينها خصوصاً فحص عصبي مفصّل للغاية.

- إزالة ورم جلدي من صدر الرئيس الأمريكي 

وبحسب التقرير فقد أزيل من صدر الرئيس "ورم" جلدي سيتمّ إخضاعه لفحص مخبري للتحقّق ممّا إذا كان حميداً أو خبيثاً.
وفي ما عدا ذلك، أكّد الطبيب في تقريره أنّ بايدن الرئيس الأكبر سنّاً على الإطلاق في تاريخ الولايات المتّحدة، لا يعاني سوى من ثلاث حالات مرضية طفيفة يتعالج منها بثلاثة عقاقير بناء على وصفات طبية.
وهذه الحالات الثلاث هي "الرجفان الأذيني غير الصمّامي"، وهي حالة قلبية "مستقرّة" بعد العلاج، وارتفاع نسبة الدهون في الدم، وهي حالة يتمّ تصحيحها عن طريق العلاج، وأنواع من الحساسية.

وبحسب التقرير فإنّ الفحص الطبي الأخير الذي خضع له بايدن في نوفمبر 2021 أظهر أنّ الرئيس يعاني من عارضين صحّيين هما تصلّب في المشي وسعال متكرر ناجم عن ارتجاع معدي مريئي، وكلا هاتين الحالتين "مستقرة".

وفي وقت سابق، أكد مسئولون أمريكيون، إن الرئيس جو بايدن، سيتوجه إلى بولندا للاحتفال باقتراب الذكرى السنوية وإعادة تأكيد قضية التضامن العربي مع أوكرانيا، وذلك في الذكرى الأولى للحرب.

جو بايدن البيت الأبيض بايدن الولايات المت حدة بولندا الفحص الطبي

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وائل لطفي

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