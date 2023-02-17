الجمعة 17 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مساء اليوم.. انقطاع المياه عن 5 مناطق في القاهرة لمدة 9 ساعات

انقطاع المياه
انقطاع المياه

تشهد 5 مناطق بالقاهرة مساء اليوم الجمعة انقطاع مياه الشرب لمدة 9 ساعات، وهى مناطق "حدائق القبة – حمامات القبة –  شارع مصر والسودان – منشية الصدر بالكامل – قيادة حرس الحدود".

 و أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أن سبب انقطاع المياه نظرا للقيام بأعمال تغيير محبس قطر 400 مم، بشارع عبد المجيد سليم – كوبرى القبة المجاور لسور المترو.

وأوضحت شركة مياه الشرب بالقاهرة أن الانقطاع يبدأ اعتبارا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة حتى الساعة السادسة صباح غدا عن مناطق (حدائق القبة – حمامات القبة – شارع مصر والسودان – منشية الصدر بالكامل – قيادة حرس الحدود).

 وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وأعلنت الشركة أنه سيتم الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على  رقم 01206665125.

9 ساعات اليوم الجمعة انقطاع المياه إنقطاع مياه الشرب سيارات مياه صالحة للشرب شركة مياه الشرب شركة مياه الشرب بالقاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

واقعة «البيجامة» وفساد البيروقراطية المصرية

الأكثر قراءة

عقب انهيار منزل وإصابة 4.. استدعاء مالك المنزل للتحقيق معه

البتلو بـ 260 جنيها.. أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الجمعة

بعد إزالة ورم جلدى.. البيت الأبيض: بايدن بصحة جيدة وقادر على أداء مسئولياته الرئاسية

المتهمة بإلقاء جثة رضيعتها بالقمامة: حملت بها سفاحا ووالدها تهرب من تسجيلها

انتهاء رصف 4 شوارع بحى شمال ببني مزار بالمنيا

التوجيهات الرئاسية بالتعامل الفورى مع أى معوقات تواجه المستثمرين تتصدر صحف القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

فطيرة بالسكر..

د. محمد عفيفي

دبلوماسية الزلازل!

ماجد حبته

صناعة السيارات..مجلس وبرنامج واتفاقيات

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيف تعيش حياة اجتماعية سعيدة؟

مدحت بشاى

انشغلوا بأمر التقدم يا ناس

محمد عبدالعزيز

فى مثل هذا اليوم رحل الأدباء

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الحادية والثلاثون ليوم الكرامة

حسين دعسة

رؤية سياسية إشكالية لمؤسسة "كارنيغى" لحل الأزمة اللبنانية

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

جبهة جديدة.. هل دخلت "أريحا" دائرة الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين؟

تداعيات قرار الكنيست بسحب جنسية الأسرى الفلسطينيين

أزمة «الإصلاح القضائى».. تظاهرات فى إسرائيل ضد نتنياهو