الجمعة 17 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسئول أمريكى: خفض روسيا لإنتاج الخام يشير لعدم قدرتها على بيع النفط

روسيا
روسيا

قال بن هاريس مساعد وزيرة الخزانة الأمريكية، مساء أمس الخميس، إن قرار روسيا خفض إنتاج النفط الخام بمقدار 500 ألف برميل يوميا يعكس عدم قدرتها على بيع كل نفطها.

 وأضاف هاريس في تصريحات في قمة أرجوس أمريكاس للخام، "لقد قلصوا الإنتاج لأنهم لم يتمكنوا من بيعه، وليس لأنهم أرادوا استخدام النفط والمنتجات المكررة سلاحا".

 وتابع مساعد وزيرة الخزانة الأمريكية، أن الحد الأقصى سعى للحفاظ على استقرار السوق، وخفض الإيرادات الروسية، وكلاهما تحقق.

وأعلن ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي الأسبوع الماضي أن موسكو ستقلص طواعية الإنتاج ابتداء من الشهر المقبل، جاء ذلك بعدما بدأ فرض الحد الأقصى لأسعار الخام والمنتجات النفطية الروسية في الخامس من فبراير، وأدى قرار موسكو خفض الإنتاج نحو خمسة بالمئة إلى ارتفاع الأسعار العالمية مؤقتا.

وجاء هذا الخفض في أعقاب الحظر والعقوبات الغربية، بما شمل فرض حد أقصى غير مسبوق لسعر برميل النفط الخام الروسي عند 60 دولارا، لمعاقبة موسكو على غزو أوكرانيا.

وتراجعت الإيرادات الشهرية من النفط والغاز في ميزانية روسيا بنسبة 46 بالمئة في يناير إلى أدنى مستوى منذ أغسطس 2020 في ظل تأثير العقوبات الغربية على صادراتها الأكثر ربحًا، وفقا لبيانات وزارة المالية.

الخزانة الامريكية بن هاريس إنتاج النفط الخام النفط المنتجات النفطية الروسية

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وائل لطفي

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