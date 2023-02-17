انقطاعات وثغرات كبيرة.. تراجع أداء تويتر ومصداقيته تحت إدارة إيلون ماسك

قال موقع "فوكس" الأمريكي في الأشهر الأربعة التي انقضت منذ أن تولى إيلون ماسك إدارة تويتر، واجه التطبيق ثغرات كبيرة - مثل عندما لم يتمكن المستخدمون في جميع أنحاء العالم ، الأسبوع الماضي، من نشر تغريدات أو إرسال رسائل أو متابعة حسابات جديدة لعدة ساعات.

في حين أن "تويتر" ، مثل شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى ، كان يعاني دائمًا من انقطاعات دورية ، تحت إدارة ماسك، فإن عدم القدرة على التنبؤ بالتطبيق لا يقتصر فقط على المشكلات الفنية وتؤدي قرارات ماسك الخاطئة إلى إضعاف سلامة المنتج الأساسي لتويتر وإبعاد شرائح واسعة من المستخدمين.

- أقل موثوقية

وأوضح التقرير كيف أصبح تويتر أقل موثوقية، حيث تم تصميم المنتج الأساسي للمنصة الآن وفقًا لأهواء ماسك، القائد الذي يبدو أنه يعطي الأولوية لصورته وأيديولوجية "حرية التعبير المطلقة" على المصالح التجارية.

ذكر التقرير أن ماسك قام بروح حرية التعبير المتمثلة في السماح للأشخاص بقول أي شيء يريدونه تقريبًا على Twitter ، باستعادة حسابات الآلاف من المستخدمين الموقوفين سابقًا.

- ارتفاع خطاب الكراهية على المنصة

قال الباحثون إن هذا كان أحد العوامل الدافعة وراء ارتفاع خطاب الكراهية على المنصة ، بما في ذلك زيادة بنسبة 200% في الافتراءات المعادية للسود منذ تولي ماسك زمام الأمور حتى ديسمبر 2022 - مما أثار غضب العديد من المستخدمين الذين سبق لهم ذلك.

وعلى صعيد المنتج ، سارعت إدارة ماسك إلى المشاريع التي تسببت في حدوث فوضى على المنصة، فمنتج ماسك الأكثر شهرة ، "Twitter Blue" ، وهو إصدار مدفوع من التطبيق يسمح لأي شخص بشراء شارة علامة التحقق ، كان له انطلاقة أولية كارثية فقام ماسك - الذي لطالما دعم الصحافة السائدة - بتأطير "Twitter Blue" كوسيلة لسحب الامتيازات الخاصة ، مثل علامات التوثيق التي تتمتع بها "النخب" مثل الصحفيين على المنصة ، ما لم يدفعوا.

وأيضا قام تويتر تحت إدارة إيلون ماسك ، مؤخرًا بحظر تطبيقات الجهات الخارجية التي حسّنت تجربة الأشخاص على التطبيق ، مثل "Tweetbot"، بينما يعد تويتر للمطورين إصدارًا مدفوعًا مجددًا من واجهة برمجة التطبيقات الخاصة به، فإن الطريقة التي قطع بها تويتر فجأة الوصول أدت إلى توتر علاقته مع المبرمجين الخارجيين الذين أثرت تطبيقاتهم الإضافية الموقع.