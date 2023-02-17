منها افتتاح معرض التصوير الفوتوغرافى «مربع».. أمسيات فنية وثقافية اليوم

يحتشد اليوم الجمعة 17 فبراير، بالعديد من الأمسيات والأنشطة الثقافية والفنية والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير.

تحتضن قاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون، بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في العاشرة من صباح اليوم، معرض التصوير الفوتوغرافي “مربع”، والذي يقام بالتعاون مع نادي كاميرا القاهرة، ويستمر حتي 20 فبراير الجاري.

كما تقام علي هامش المعرض، ندوة تحت عنوان “الفوتوغرافيا لخدمة المجتمع”، والتي يقدمها المصور محمد هشام، وذلك في السادسة من مساء غد السبت بقاعة آدم حنين أيضا.

هذا ويشارك في معرض التصوير الفوتوغرافي “مربع”، عدد كبير من كبار فناني فن التصوير الفوتوغرافي في مصر.

ــ حفل سويت ساوند باند بأوبرا الإسكندرية إحتفالا بعيد الحب

وفي الثامنة مساء يحتضن مسرح سيد درويش ــ أوبرا الأسكندرية، حفلا فنيا لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو منير نصر الدين ومشاركة فرقة سويت ساوند باند يتضمن برنامج الحفل أشهر المؤلفات العالمية بالإضافة إلى الأعمال الخاصة لسويت ساوند باند. وهي فرقة متخصصة في موسيقى التانجو، الهيب هوب، وتكونت منذ 32 عاما تعاونت خلالها مع كبار الموسيقيين منهم محمد حلمي عازف الكي بورد وعامر بركات “باس جيتار”، وحققت نجاحا كبيرا في إحياء الحفلات الفنية بدار الأوبرا المصرية وغيرها من المسارح والمراكز الثقافية المختلفة .

ــ "رحلة العائلة المقدسة" في معرض تشكيلي بقبة الغورى

كما يستضيف مركز إبداع قبة الغوري، في السادسة مساء، معرض فن تشكيلي جماعي بعنوان "رحلة العائلة المقدسة"، يمتد حتى 4 مارس القادم، بمركز إبداع قبة الغوري.

ويقدم الفنانون المشاركون 30عملاً من النحت والتصوير الزيتى والأكريليك والباستيل يصور رحلة العائلة المقدسة، وهم: أحمد غويبة، أحمد مجدي، اشرف عبد القادر، الراحلة إكرام عمار، أماني زهران، حاتم الشافعي، دعاء فتحي، روماني سمير، شادي أديب سلامة، علية عبد الهادي، عماد لمعي، عمر الفيومي، عمرو سلامة، غادة امبارك، محمد فؤاد الشاذلي، مروة طلعت، هاني محمد رزق، هبة صالح، ويعد المعرض الفنانة الدكتورة نجاة فاروق المشرف على إدارة الفنون التشكيلية بالصندوق.

ــ ريستال هارب سلمى صابر بقصر الأمير طاز

وفي الثامنة مساء اليوم أيضا، يستضيف مركز إبداع قصر الأمير طاز، حفل ريسيتال هارب لعازفة الهارب سلمى صابر، والتي تقدم سلمى كوكتيلا متنوعا من أنواع الموسيقى المختلفة على أصوات آلة الهارب، منها، "أنا لحبيبي"، "خلى بالك من عقلك"، "Green Sleeves"، "أول مرة تحب"، "أعطني الناي"، "قضية عم أحمد"، "نسم علينا الهوى"، وغيرها.

ــ "زين محمود" ضيفا على قبة الغوري في ليلة للتراث الشعبي

كما يُنظم مركز إبداع قبة الغوري، في الثامنة مساء، حفلاً فنياً للمنشد الشيخ زين محمود، وذلك في إطار اهتمام قطاع صندوق التنمية الثقافية، بتعزيز جهود الدولة المصرية، في صون وتعزيز التراث، وإحياء التراث الشعبي المصري، من خلال إعادة تقديم الموشحات، والمواويل، والسير الشعبية في صورة جاذبة لجمهور اليوم.

ــ افتتاح معرض “أجيال من مدرسة الإسكندرية”

وفي السادسة مساء، يفتتح دكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرض "أجيال من مدرسة الإسكندرية" وذلك بقاعتي أجيال 1 ، 2 بمركز محمود سعيد للمتاحف بالأسكندرية. ويلقي المعرض الضوء على سبعة وستون فنانًا من الروّاد الأوائل وبعضاً ممن تتلمذوا على أيديهم، وبعض خريجي كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية في الستينيات والسبعينيات.وذلك في إطار إحتفالية المركز بمتحفَي الأخوين وانلي والفن المصري الحديث بالإسكندرية.

ــ العرض المسرحي “البوح” بالحرية للإبداع

وفي السابعة مساء، يحتضن مسرح مركز الحرية للإبداع التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالأسكندرية، العرض المسرحي “البوح”، عن قصة بهية وياسين، وبالتعاون مع مؤسسة جوانا للفن والتنمية، والعرض من تأليف هاجر السيد، وإخراج مصطفي فتوح.

يسبقها في السادسة والنصف، بقاعة توفيق الحكيم بمركز الحرية للإبداع أيضا، ندوة بعنوان “نجيب محفوظ بين الأدب الفلسفة”، ويتحدث فيها كلا من: الدكتور أشرف منصور، أستاذ الفلسفة بكلية الآداب جامعة الأسكندرية، والشاعر الروائي أحمد فضل شبلول، ويدير الأمسية الناقدة دكتورة سحر شريف.