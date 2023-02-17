الجمعة 17 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

شطة يكشف كواليس عقوبة منع حضور جماهير الهلال السودانى أمام الأهلى

عبد المنعم شطة
عبد المنعم شطة

أكد عبد المنعم مصطفى حسين "شطة" نجم الأهلي السابق، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اعتمد ملعب الجوهرة الزرقاء الخاص بنادي الهلال السوداني بشكل رسمي، لكن منع حضور الجماهير بسبب عقوبة تم توقيعها ضدهم.

وقال شطة في تصريحات عبر برنامج "بوكس تو بوكس" الذي يبث عبر قناة Etc: "سألت المسئولين في السودان، وأبلغوني بأن هناك عقوبة ضد جماهير الهلال التي قامت بإطلاق شماريخ في بعض المباريات، والهلال تلقى منذ يومين فقط قرارًا رسميًا بمعاقبته ومنع حضور جماهيره، وهو الأمر الذي فاجأ المسئولين في النادي السوداني".

وأضاف: "الصحفيون السودانيون سألوني بشأن مجاملة الأهلي، وأبلغتهم أن الكاف لا يكيل بمكيالين مطلقًا، والأهلي نفسه تضرر في وقت سابق ولم يستعين بلاعبيه في مونديال الأندية 2021، وقت أمم أفريقيا السابقة، هناك شخصيات مؤثرة في الكاف قد تتدخل في بعض الأمور، لكن لا يتم مجاملة أي طرف على حساب اللوائح".

وأتم: "الأهلي لا يتدخل في أي أمور خاصة مع الكاف بشأن المباريات، ولا يتم مجاملته مطلقًا، البعض يعتقد أنه طالما الفريق يحصل على البطولات فإن البعض يقوم بمجاملته لكن هذا غير صحيح مطلقًا".
 

عبد المنعم شطة الاهلى الهلال السوداني دورى ابطال افريقيا

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