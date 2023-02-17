انتهاء رصف 4 شوارع بحى شمال ببني مزار بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا أنه بالتعاون بين حى شمال وإدارة الطرق تم الانتهاء من رصف شارع الصفا والمروة رقم 1، 2،3 وشارع المستشفى العام بحي شمال، والمدرجين ضمن خطة تطوير وتجميل المدينة تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، و الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب المحافظ.

أوضح رئيس المركز والمدينة أن أيمن يوسف رئيس حي شرق و أحمد حسن مدير الطرق ومدير إدارة التخطيط والمتابعة ومدير إدارة الانارة العامة، تابعا أعمال الرصف بشارع الترعة العامية ونقل أعمدة الانارة التي تعيق عملية الرصف.

- البدء في أعمال دهان البلدورات بكورنيش الإبراهيمية

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن إبراهيم النمكى رئيس منطقة الكورنيش تابع البدء في أعمال دهان البلدورات بكورنيش الابراهمية لتجميل الكورنيش إلى جانب دهان سور كوبرى المحكمة كما تابع حي شرق أعمال الرصف بشارع الترعة العمياء وتنزيل بلاط الانترلوك وتركيبة .وبالتعاون مع إدارة البساتين تم تشجير الجزيرة بمنتصف الطريق .

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هانى الخولى نائب رئيس المركز يرافقه مايكل حكيم رئيس حى جنوب، تابعا أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات بالحى كما تم متابعة الأعمال التمهيدية للرصف، وإزالة المعوقات والأرصفة بشوارع حى جنوب التى تجرى بها أعمال التطوير والرصف، كما أزال حى جنوب الارصفة والمعوقات بشارع الريدى استعدادا لرصفة ضمن خطة التطوير وتجميل المدينة.

رصف شوارع حى شمال ببني مزار

رصف شوارع حى شمال ببني مزار

رصف شوارع حى شمال ببني مزار