انهيار مبنى فى سوريا إثر هزة أرضية جديدة

أعلنت قناة العربية في نبأ عاجل، عن انهيار مبنى في ريف حلب؛ بسبب الزلزال الذي ضرب وسط تركيا منذ دقايق، جراء الهزة الارتدادية، مع وجود عالقين تحت الأنقاض.

وكشف المركز الأورومتوسطي للزلازل، أن هزة أرضية في وسط تركيا بدرجة 4.7، الهزة الأرضية شعر بها سكان سوريا ولبنان وتركيا، حسبما ذكرت قناة العربية.

ومن قبلها قالت وسائل إعلام محلية سورية، أن الدولة قد تعرضت لهزة أرضية قوية شعر بها سكان عدد من المحافظات.

و قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن سوريا لم تكن منطقة زلازل مدمرة على امتداد قرنين ونصف، فلا المنشآت ولا الأبنية ولا المؤسسات والمعدات محضرة للكوارث الطبيعية بأنواعها، مما جعل التحدي الأول من نوعه هو الأكبر بحجمه.

وأضاف بشار الأسد، خلال كلمته عن تداعيات زلزال سوريا، المذاعة عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أنه لم يعوض نقاط الضعف تلك سوى الاستجابة العالية والسريعة من قبل المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد المتطوعين بأعمال الإنقاذ أو المتبرعين بمساعدات عينية أو مالية، سواء مقيمين أو مغتربين، حاولوا بكل الطرق كسر الحصار لإيصال أي مقدار ممكن لمساعدة إخوتهم المنكوبين، بالإضافة إلى المساعدات العاجلة التي وصلت من الدول الشقيقة والتي شكلت دعمًا هامًا للجهود الوطنية في تخفيف آثار الزلزال وإنقاذ الكثير من المصابين.

الصليب الأحمر

وزاد الصليب الأحمر بأكثر من ثلاثة أضعاف التمويل الطارئ المنشود لمساعدة ضحايا الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسوريا الأسبوع الماضي، ليصل إلى 700 مليون دولار.

وقال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، إن تقديراته تفيد بأنه سيحتاج إلى 650 مليون فرنك سويسري (702 مليون دولار) للمساعدة في الاستجابة إلى الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في البلدين.

وقبل أكثر بقليل من أسبوع، قدّرت المنظمة التمويل الذي تحتاج إليه بمائتي مليون فرنك.

وأسفر الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات في وقت مبكر من السادس من فبراير عن مقتل حوالى 40 ألف شخص في جنوب شرق تركيا وأجزاء من سوريا، ليدمّر بالكامل منطقة تقطنها عائلات فرّت من الحرب السورية التي بدأت قبل 12 عامًا.