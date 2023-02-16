سكاي سبورتس: عرض قطرى لشراء مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية عن تقديم عرض قطري لشراء نادي مانشستر يونايتد الانجليزي، خلال الساعات المقبلة.

وسبق أن عرضت عائلة الجلايرز أسمهما في نادي مانشستر يوناتيد الانجليزي، فيما كشفت العديد من الصحف عن رغبة المستثمرين القطريين التقدم بعرض لشراء يونايتد.

ووفقًا لما ذكرته قناة سكاي سبورتس، فإن المستثمرين المرتبطين بالعائلة الملكية القطرية سيقدمون عرضًا لشراء مانشستر يوناتيد غدًا الجمعة.

وأشارت سكاي إلى أن هناك مستثمرين من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية يستعدون لتقديم عرض آخر لشراء النادي بالإضافة إلى مجموعة INEOS التابعة للسير جيم راتكليف، والتي أبدت بالفعل رغبتها في تقديم عطاءات.

وأكدت سكاي أن الملف القطري يحظى بموافقة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والذي يعد أحد مشجعي نادي مانشستر يونايتد، مشيرة إلى أن المستثمرين القطريين مستعدون لإنفاق مبالغ كبيرة في إعادة الفريق والبنية التحتية إلى سابق عهدها.

وعلى الرغم من رغبة عائلة الجلايزرز، المالكة للنادي، في الحصول على أكثر من 5 ملايين جنيه استرليني إلا أن العائلة الملكية القطرية لن تدفع مبالغ زائدة ولن ترقص على أنغام الجلايزرز على حسب وصف سكاي سبورتس.

واستحوذ صندوق الاستثمار القطري على نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من قبل، وإذا كانوا يرغبون في شراء نادي مانشستر يونايتد فيجب أن يكون النادي مملوكًا من قبل مستثمري وصناديق مرتبطة بالعائلة الملكية، ولا يكون تابعًا بشكل مباشر لجهة حكومية.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث في ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز، برصيد 46 نقطة وبفارق 5 نقاط عن أرسنال، صاحب المركز الثاني.

وتعادل مانشستر يونايتد مع فريق برشلونة، في ذهاب ملحق دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي، بهدفين لكل منهما، وتقام مباراة الإياب على ملعب أولد ترافورد يوم 23 فبراير الجاري.