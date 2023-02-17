قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 17 فبراير 2023، لمواليد الأبراج الهوائية.

توقعات الأبراج الفلكية

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء

مهينًا: تتحسّن علاقاتك باستمالة الزملاء إلى التسامح وبزيادة راحتهم المادية، لا تجعل ضغوط العمل سببًا في المشكلة بينك وبينهم .

عاطفيًا: الحب يعيدك بالزمن إلى الوراء فاسعد به، ولكن لا تبالغ في تقدير نفسك لئلا تقع في المشاكل.

صحيًا: خفّض استهلاكك من اللحم وفضّل الأسماك على غيرها، المعدة بيت الداء، فكن حكيمًا في ما تأكل .

حظك اليوم لمواليد برج الميزان

مهنيًا: قد تنزعج من تصرف أحد الزملاء وتجد نفسك أمام ظروف مربكة، وقد تحزنك بعض التطورات.

عاطفيًا: تتخلص من مطبات صعبة وتكون مستعدًا وتستقبل الأمر بشجاعة، لكن لا تهمل الشريك.

صحيًا: ممارسة كرة الطاولة رياضة خفيفة ومنشطة، وتحرك الجسم.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو

مهنيًا: تشاطر أحدهم فكرة جديدة تناقشها باهتمام، تثير الغيرة من حولك، وتدفع بعضهم إلى نصب الشراك لك.

عاطفيًا: ابحث عن الشريك الحقيقي الذي يساعدك في بناء حياتك كما تريد، ولا ترفض رأيه لأنه قد ينجّيك من قرار صعب.

صحيًا: لا تتردد في نشر التوعية الصحية بين محيطك، وشجع الآخرين على ممارسة الرياضة.

صفات مواليد الأبراج الهوائية:

يتميز أصحاب الأبراج الهوائية بالازدواجية والمزاج المتقلب، ويعتبرون من الأبراج الأكثر مزاجية، كما أنهم يتميزون بالمرح، ويبحثون دائمًا عن السعادة والحب، يميل أصحاب الأبراج الهوائية إلى الدخول في عدة علاقات في حياتهم، فهم أشخاص محبين التواصل ويجيدون التفاهم بشكل جيد.

مواليد الأبراج الهوائية الثلاثة لهم من الصفات المشتركة بينهم، وهي أنهم من الشخصيات التي تحب الانطلاق، يتميزون بالذكاء والثقافة، وتكوين كثير من العلاقات، تفكيرهم عميق وعقلاني، شخصيات مترددة لكنهم يتخذون قرارات سريعة، يحبون الجدل، معرفة الأشياء الجديدة، خوض المغامرات، فضوليون، ومن أكثر ما يعيب الأبراج الهوائية تقلب المزاج.

ينجحون في الأعمال الذهنية ويبرعون في الميدان الوظيفي، ويتصف أصحاب الأبراج الهوائية بالازدواجية الشديدة والمزاج المتقلب، ويرجع ذلك إلى طبيعتهم الهوائية، كما أنهم أشخاص يتسمون بالمرح ودائمًا ما يبحثون عن السعادة والحب، ويميل أصحاب الأبراج الهوائية إلى الدخول في عدة علاقات، فهم أشخاص اجتماعيون يجيدون التواصل والتفاهم بشكل جيد مع الآخرين.