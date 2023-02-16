الخميس 16 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تهدد بضرب المباني التحتية الفضائية الغربية المتورطة في دعم أوكرانيا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أرسلت موسكو، اليوم الخميس، تهديدا باستهداف المباني التحتية الفضائية الغربية "المتورطة" في تقديم الدعم للقوات الأوكرانية.

وقالت شبكة سكاي نيوز، إن التهديد جاء على لسان مسؤول بوزارة الخارجية الروسية، مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح بالخارجية الروسية كونستانتين فورونتسوف، حيث أكد أن تلك البنى المدنية غير العسكرية تختلف عن التي تستخدمها أمريكا والناتو في أوكرانيا.

وأضاف: البنية التحتية الفضائية في المدنية التي تستخدمها الولايات المتحدة وحلفاؤها في الصراع في أوكرانيا هدفا مشروعا للانتقام، في المحافل الدولية المتخصصة، نريد أن ننوه ونلفت إلى منحى واتجاه خطير للغاية يتجاوز الاستخدام غير الضار لتقنيات الفضاء، والذي تجلى بوضوح خلال الأحداث في أوكرانيا، نحن نتحدث عن استخدام الولايات المتحدة وحلفائها مكونات البنية التحتية المدنية في الفضاء بما في ذلك البنية التحتية التجارية للأغراض العسكرية.

وأعلنت روسيا، اليوم الخميس، عن طرد أربعة دبلوماسيين نمساويين ردا على طرد أربعة موظفين في بعثات دبلوماسية روسية في النمسا، في ظل ارتفاع مستوى التوتر بين البلدين على وقع حرب أوكرانيا.

وأفادت الخارجية الروسية بأن طرد دبلوماسييها كان خطوة "غير ودية وغير مبررة.. تضر بشكل بالغ بالعلاقات الثنائية المتأزمة أساسا نتيجة الأفعال التي يقوم بها الجانب النمساوي"، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إنها استدعت السفير النمساوي لدى موسكو، وأبلغته بأن أربعة موظفين في السفارة النمساوية في روسيا هم "أشخاص غير مرغوب فيهم" وعليهم مغادرة البلاد قبل 23 الجاري.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلنت فيينا عن أنها ستطرد أربعة دبلوماسيين روس، بينهم اثنان معتمدان من الأمم المتحدة في فيينا، لأنهم تصرّفوا "بشكل لا يتوافق مع وضعهم الدبلوماسي".

ونادرا ما تطرد النمسا دبلوماسيين أجانب، علما بأنها دولة محايدة كانت تقيم علاقات وثيقة مع روسيا قبل بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

موسكو تقديم الدعم المباني التحتية روسيا تهديد

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وائل لطفي

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