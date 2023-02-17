الجمعة 17 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 17-2-2023 وترددات القنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

يكثر البحث عن مواعيد مباريات اليوم الجمعة 17-2-2023، التي يمكنكم مشاهدتها والاستمتاع بها في يوم الإجازة المنشود، وأبرز هذه المباريات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا. 

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 17-2-2023.. وترددات القنوات الناقلة 

نعرض لكم، في هذا التقرير، مواعيد مباريات اليوم الجمعة 17-2-2023، وترددات القنوات الناقلة  لهذه المباريات.

ينطلق اليوم الجمعة أولى لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا بمباراة المواجهة بين الزمالك المصري ضد المريخ السوداني، في تمام الساعة 3 عصرًا، على  ملعب شهداء بنينا الدولي.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد المريخ كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي، حسام عبد المجيد ، محمد عبد الغني، محمد طارق.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، سيف فاروق جعفر، سيد نيمار، أحمد مصطفى زيزو.

خط الهجوم: إبراهيم نداي، سيف الدين الجزيري.

مباريات الجمعة 
 

مباراة صن داونز  ضد نادي القطن في تمام الساعة السادسة. 

مباراة شبيبة القبائل  ضد الوداد الرياضي في تمام التاسعة مساء.

يمكن مشاهدة هذه المباريات من خلال قنوات beIN SPORTS Premium 1,2 hd.

وفي إطار مواجهات الجولة 22 في الدوري الإسباني يلتقي اليوم نادي جيرونا مع نظيره ألميريا في تمام الساعة 10  مساء، يمكن مشاهدتها من خلال قنوات بي أن سبورت.

تردد قناة «بي إن سبورت» المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات 

التردد: 11053.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

ويتواجه فريقي ساسولو  ضد  نابولي في تمام الساعة 9:45، وذلك في إطار الجولة الـ 23 في الدوري الإيطالي، يمكن مشاهدتها على قناة أبو ظبي الرياضية.

كما يمكنكم مشاهدة الجولة الـ24 في الدوري الفرنسي بين أوكسير  وليون في تمام الساعة 10:00 مساء.

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