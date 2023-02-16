حقنة خطأ تنهي حياة ربة منزل وجنينها أثناء الولادة بالجيزة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف ملابسات مصرع ربة منزل وجنينها بسبب حقنة خطأ أثناء الولادة داخل مستوصف طبي بأوسيم.

البداية كانت بورود بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة أوسيم من أسرة ربة منزل، تتهم فيها طاقم طبي في مستوصف طبي في وفاة نجلتهم أثناء الولادة.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وبالفحص تبين وجود جثة ربة منزل تدعي "رجاء.ع "، 28 عامًا، وجنينها متوفيين.

وباجراء التحريات تبين أن المتوفى ذهبت للمستوصف الولادة وبعد إعطاء حقنة شعرت بحالة إعياء ولفظت أنفاسها الأخيرة، وتوفي جنينها أيضا.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.