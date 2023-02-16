الخميس 16 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حقنة خطأ تنهي حياة ربة منزل وجنينها أثناء الولادة بالجيزة

ربة منزل
ربة منزل

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف ملابسات مصرع ربة منزل وجنينها بسبب حقنة خطأ أثناء الولادة داخل مستوصف طبي بأوسيم.

البداية كانت بورود بلاغ  لضباط  مباحث قسم شرطة أوسيم من أسرة ربة منزل، تتهم فيها طاقم طبي في مستوصف طبي في وفاة نجلتهم أثناء الولادة.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وبالفحص تبين وجود جثة ربة منزل تدعي "رجاء.ع "، 28 عامًا، وجنينها متوفيين.

وباجراء التحريات تبين أن المتوفى ذهبت للمستوصف الولادة وبعد إعطاء حقنة شعرت بحالة إعياء ولفظت أنفاسها الأخيرة، وتوفي جنينها أيضا.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية الجيزة ملابسات مصرع ربة منزل مستوصف طبي

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