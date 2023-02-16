الخميس 16 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض: الأمر متروك للصين حول المضي قدما في العلاقات

بايدن
بايدن

قال بيان البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن الأمر متروك للصين حول المضي قدما في العلاقات الامريكية - الصينية، وفق شبكة اي بي سي نيوز, 

ووفقًا لبيان للبيت الأبيض، فإن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلقي خطاباً مساء الخميس، سيتناول "رد الولايات المتحدة على الأجسام الجوية الأخيرة من قبل الصين في خطاب رسمي من قاعة المحكمة الجنوبية.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير في المؤتمر الصحفي اليومي: "يتضمن ذلك ردنا الحاسم على منطاد المراقبة الصيني على ارتفاعات عالية ، ووضع الرئيس سلامة وأمن الشعب الأمريكي في المقام الأول دائمًا".

ويدلي الرئيس جو بايدن بتصريحاته قبل بدء الاجتماع مع الحكام الزائرين من الولايات في جميع أنحاء البلاد في الغرفة الشرقية للبيت الأبيض ، 10 فبراير 2023.

وأضافت السكرتيرة للبيت الأبيض، أن البالون الذي اجتاز الولايات المتحدة القارية بين 28 يناير و 4 فبراير توترًا للعلاقة المشحونة بالفعل بين الولايات المتحدة والصين. 

وانتقد الجمهوريون بايدن لعدم اتخاذ إجراء لإسقاط البالون في وقت سابق ، رغم أنه قال إنه أمر بإزالته في أقرب وقت ممكن ، لكن مستشاريه العسكريين قالوا إن القيام به على الأرض أمر محفوف بالمخاطر.

منذ ذلك الحين، أسقط الجيش الأمريكي ثلاثة أجسام جوية مجهولة الهوية على مدار ثلاثة أيام متتالية - واحدة فوق ألاسكا، وواحدة فوق كندا، والثالثة فوق بحيرة هورون في ميشيغان.

ولم تؤكد الإدارة حتى الآن ماهية تلك الأشياء أو من أين أتت، على الرغم من أن المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي قال في وقت سابق من هذا الأسبوع إن "التفسير الرائد" داخل مجتمع الاستخبارات هو أن هذه الأشياء ربما كانت للاستخدام التجاري أو غير الضار.

وقال كيربي إن مراجعة مشتركة بين الوكالات جارية "لدراسة الآثار السياسية الأوسع لاكتشاف وتحليل والتخلص من الأجسام الجوية غير المحددة التي تشكل مخاطر أمنية أو مخاطر أمنية".

البيتت الابيض العلاقات الصينية الامريكية الصين بايدن

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وائل لطفي

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