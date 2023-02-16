ضبط السائق المتسبب فى سقوط كوبرى الثلاجة بالقليوبية

أعلنت محافظة القليوبية، أنه تم ضبط السائق المتسبب فى سقوط كوبرى مشاة الثلاجة على الطريق الزراعي بنطاق حي غرب شبرا الخيمة، ما أدى إلى توقف حركة المرور لمدة 9 ساعات.

وكان قد أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، فتح الحركة المرورية بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، في الاتجاهين، أمام المركبات والسيارات، وانتظام الحركة المرورية، بعد رفع وتجنيب كوبري مشاة الثلاجة بمنطقة حي غرب شبرا الخيمة، الذي سقط فجر اليوم الخميس.

وواصل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، واللواء مهندس حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكباري، متابعتهم علي أرض الواقع لأعمال رفع كوبري المُشاة (الثلاجة) بنطاق حي غرب شبرا الخيمة إثر وقوعه فجر اليوم الخميس نتيجة اصطدام سيارة نقل مُحمل عليها حفار مما أدى إلى سقوط كوبري المُشاه وغلق الطريق من الاتجاهين دون وقوع أى خسائر.

تجدُر الإشارة إلى أن كوبري مُشاه الثلاجة يَزِن 120 طنا، وقد تم معاينة موقع الحادث وكوبري الشرقاوية من قبل هيئة الطرق والكباري والمرور وكافة الأجهزة المعنية.

وفي هذا الصدد نسقَّ "محافظ القليوبية" مع هيئة الطرق والكباري بتشكيل لجنة فورية لإصلاح النيوجيرسي والانتهاء من إنشاء كوبري مُشاة جديد لسهولة تنقُل المواطنين عليه، هذا ومن المقرر فتح الطريق وعودة الحركة المرورية خلال الساعات القليلة القادمة.

وكانت غرفه العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة قد تلقت بلاغا فى حوالى الساعة الثالثة والنصف فجر اليوم الخميس بسقوط كوبري مُشاة الثلاجة علي الطريق الزراعي بنطاق حي غرب شبرا الخيمه دون وقوع خسائر وقد توجه الهجان على الفور الى موقع الحادث لمتابعة أعمال رفع كوبري المشاة.