قصة بنت حكايتها حكاية.. هىوحيدة.. رغم أن لها 4 اخوات رجالة..

حظها كده.. أول بنت فىالعيلة..

عنيدة ومختلفة.. بطلة مختلفة..

بينادوا عليها يا بت.. كان نفسها يقولوا اسمها..

مش شايفنها.. ومش عارفينها.. ومحدش واخد باله منها..

كل يوم أبوها يقول فين الولاد.. فلان وفلان وفلان، وأخر واحدة يسأل عليها: فين البت..

البت تعبت.. البت عملت الواجب.. البت خلصت..

أنا البنت.. اللىنفسى تندهولىباسمى.. أنا مش أقل من أخواتىالولاد..

مش ذنبىأنى أتولدت بنت.. أنت ليه مش شايفنىيا بابا..

تعرف.. أنت أول واحد حبيته.. واستنيته.. بالفطيرة بالسكر..

كنت بحس أنك فاكرنى.. كنت بستناك ورا الباب..

مخليه سريرك مسطرة.. والكنب بتاعنا مسطرة..

أعملك العشا.. وأغطيه.. وأستناك، وأحط المياه والكوبايات..

أنا البنت اللىكبرتوها قبل أوانها.. انا البنت مش الست..

أنا كنت حبيبتك.. أنت نسيتنىمن زمان..

أنا ليا اسم.. أنت اللىاخترته..

طيب انا هوريك البنت..

تخلينىأقرا الجرايد والمقالات.. كنت بتختبرنى..

ولما أغلط.. تقولىعيدىتانىمن الأول..

هو أنت ازاىمش شايفنى.. أنا أكتر واحدة حبيتكفىالدنيا..

سمعت أنك زعلان أنك جبت بنت.. وقالولىأنك مش بتحب البنات..

آه.. لو كنت تعرف.. كنت بتوجعنىقد أيه..

كنت مستنيه تقول البنت أجدع من الولاد..

جوه نفسى.. مش عارفة..

بتحبوا الولاد.. ومبتحبوش البنات..

الواد سند.. بس أنا بنت غير كل البنات..

زعلت يوم ما أتولدت.. بس بكره هتشوف البت..

عيدىيا بت.. متقوليش يا بنت..

انا مش جبانة..

لمضة وعنديه من يومك..

بقولك: متقوليش يا بنت الكلب..

أنا أبويا.. أحلى واحد فىالدنيا..

وأجدع راجل فىالدنيا..

صحيح.. كنت بتقولهالىبحب.. ديه مش شتيمة بجد..

ده كان دلع..

قالولي: زعلت.. أنك خلفت بنت.. فىعرفكم البنت عار..

جوايا 100 سؤال وسؤال..

البنت عندها مشاكل.. وكفاية قوى أنه هيخليكىتكملىتعليمك..

اوعى تنسى.. أن البنت كانت طول النهار محبوسة فىالدار..

تروح المدرسة، وترجع تانىعلى الدار..

بنات الناس.. ميطلعوش يلعبوا فىالشارع.. لينا قوانينا..

تقريبا كان عندى11 سنين.. وحملتونىمسئولية بيت 3 أدوار..

أقولك ايه.. بص يا حاج..

من النهاردة.. متقوليش يا بت..

أول مرة أرد فيها عليك..

بستنالك كل يوم ورا الباب.. وأنت راجع..

بستنى.. هديتىمنك..

حلم سعادتى..تجيبلىمعاك فطيرة بالسكر..

حلم السعادة.. بعد ما أخلص شغل البيت وأخلص المذاكرة..

أوريك النجمة المرسومة فىكراستى..علشانتقولى"شاطرة"..

بس متقوليش يا بت.. أنت بتنادىاخواتىبأساميهم..

وانا تقولى..يا بت..

بابا.. خلينىأكمل تعليمى..

لو آخر جلبيه عندىهتكملى..

بكره هوريك البنت.. اسمى هيكون على كل لسان وتتشرف بيه..

ليه مكنتششايفنىيا بابا.. خدت على الرجالة فىالبيت..

أنا اللىكنت بعملك كل حاجة.. وكنت بستناك..

قلت عاوز تشوفنىأحسن واحدة فىالدنيا..

أنا هكون ملكة على عرش مفيش زيه فىالدنيا كلها..

لما أجى.. ألعب معاك.. تقولي: أنتى كبيرة..

يا بابا..

أنا بنت.. مش الست اللىشيلتوها البيت..

انت مبقتش تلعب معايازىزمان ليه..

خرجنىمعاك.. فىأيدك.. حتى خلينىاجبلك الأكل.. عايزة أشوف الشارع..

انت ليه شوفتنىست، وأنا كنت لسه بنت صغيرة..

أنا.. هكتمحزنى.. حاضر يا بابا..

وأقف على رجلى..وهبنىنفسى بنفسى..

حاضر يا بابا..

بس كان نفسى.. تكون معايا..

تعرف يا بابا.. أنت وحشتنى..

نفسى أحكيلك على حاجات كتير..

وحاجات قابلتها.. واتعلمتهالوحدى..

تعرف يا بابا.. أنا اتعلمت ألعب لوحدى..

وعملت لعبة.. ألعبها لوحدىأو مع حد..

بس أكتر من واحد.. هيبكى..

وعرفت أن أيام الفرح قليلة.. وتعدى بسرعة..

والذاكرة بتفتكرهافىثوانى..

وتحكيها فىثوانى..

بس أيام الحزن كانت أطول واصعب..

عارف اللعبة اسمها أيه..

لعبة الحزن..

أكتر يوم حزنت فيه كان أيه..

يوم ما قالولى.. خلاص بابا مات..

وحشتنىرغم البعاد..

تعرف نفسى دلوقتىأغلط.. علشانتقولىعيدىالسطر من الأول..