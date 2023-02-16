الخميس 16 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«عشان راجل».. أحدث أعمال المطرب إيساف الغنائية على يوتيوب

ايساف
ايساف

طرح المطرب ايساف أحدث أعماله الغنائية مساء اليوم الخميس، بعنوان “عشان راجل” على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

الأغنية كلمات أحمد عادل توفيق، ألحان أحمد البرازيلي، توزيع محمود صادق، والكليب من إخراج مارك سمير. 

 

أغنية "عشان راجل"، من كلمات أحمد عادل توفيق، وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع محمود صبري، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، وطرح مؤخرًا المطرب إيساف أغنية "قلبها" وهي من كلمات رمضان محمد، وألحان محمد جمال، وتوزيع محمود صبري، وإخراج أحمد جيلاني.

يذكر أن المطرب إيساف يشارك بأغنية تحمل اسم "بحبك" من كلمات عادل سلامة وألحان أحمد محيي وتوزيع مونتي ضمن أحداث الحلقة الأخيرة من حكاية "بنات السباعي" من مسلسل "حد فاصل"، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، وتخوض من خلاله الفنانة ريم البارودي أولى بطولاتها في الدراما خلال هذه الحدوتة التي تدور في 5 حلقات ويشارك في بطولتها محمود حجازي، أحمد جمال سعيد، محمد التاجي، هناء الشوربجي، هبة حسن، مارتينا عادل، وإخراج تامر حمزة.

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