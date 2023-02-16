الخميس 16 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

دوري أبطال إفريقيا| السفير المصري يستقبل بعثة الأهلي في مطار الخرطوم

الأهلي
الأهلي

حرص السفير هاني صلاح، سفير مصر في السودان، ووفد من السفارة، على التواجد في مطار الخرطوم لاستقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، التي وصلت منذ قليل إلى السودان لخوض مواجهة الهلال.

وضم وفد السفارة المصرية بالسودان الذي تواجد في مطار الخرطوم كلا من السفير هاني صلاح والمستشارين ريم الدهشان ونور البنا.

ووصلت بعثة الأهلي إلى السودان استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني في الجولة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل، على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم.

وكانت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا قد أسفرت عن وقوع النادي الأهلي على رأس المجموعة الثانية التى تضم كلا من ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

الاهلى مطار الخرطوم دورى ابطال افريقيا الهلال السوداني

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