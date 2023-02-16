الجمعة 17 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

مصطفى الفقي: العالم يمر بظروف صعبة ومصر فى أيدٍ أمينة بقيادة السيسي

الدكتور عبد العزيز
الدكتور عبد العزيز قنصوة،

افتتح الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، الخميس، الندوة الثقافية "مصر الدور والمستقبل" والتي تحدث فيها د.مصطفى الفقى، رئيس مكتبة الإسكندرية السابق عن دور مصر والمستقبل في القضايا المعاصرة ورؤيته للمستقبل.

جاء ذلك بحضور د.محمد الفقي عميد كلية الحقوق، والدكتور محمد عبد اللاه رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، والدكتورة هند حنفى رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء مجلس النواب والشيوخ ولفيف من أساتذة الفكر والثقافة بالمجتمع السكندرى فى إطار أنشطة الموسم الثقافي لجامعة الإسكندرية، للعام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

ورحب قنصوة بمصطفى الفقى مؤكداً أنه قيمة وقامة للمجتمع المصري والمنطقة العربية باعتباره شاهدا على كثير من الأحداث التى مرت بها مصر خلال تاريخها المعاصر، مؤكداً أن شهادته وتحليله للماضى يعطى رؤى للمستقبل، لاسيما فى هذه المناسبات التى يتواجد فيها  أبناؤنا الطلاب الذين تحرص الجامعة على تواجدهم فى كافة الفاعليات لأنهم يحملون أمانة الغد ومستقبل وأمل مصر.

 الدكتور عبد العزيز قنصوة،

من جانبه، أكد مصطفى الفقى أن مصر دولة محورية على المستوى العالمي وأن وموقعها الجغرافي وتاريخها لعبا دوراً كبيراً في تشكيل الهوية المصرية، لافتًا إلى أن العالم مر مؤخراً بأحداث صعبة فى ظل الأزمات الأخيرة، لافتاً إلى أننا الآن، فى فترة مفصلية، مؤكداً أن مصر فى أيدى أمينة بقيادة الرئيس السيسي حيث استطاعت القيادة السياسية أن تدير الملفات الداخلية والخارجية بكل احترافية، وقال أن مصر تراكمت عليها جميع الحضارات والثقافات والديانات، التى ساهمت في تعدد أبعاد الشخصية المصرية العربية والإسلامية والإفريقية والبحر متوسطية والشرق أوسطية.

كما حظيت مصر بكل عناصر القوى الناعمة الثقافية والفنية والأدبية والفكرية، بجانب قدرتها العبقرية على استيعاب التوجهات المختلفة الجديدة واحتضان الأفكار الكبرى التى غزت العالم على مر العصور.

وأوضح أن احداث ثورة يوليو ١٩٥٢ أدت إلى تغيير وجه مصر سياسيًا وثقافيًا تتشابه كثيراً مع ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣، مشددًا على أن مصر استطاعت استعادة مواردها الصناعية والزراعية والسياحية خلال السنوات القليلة الماضية وذلك من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية في الدولة المصرية وارتباط ذلك بمستقبلها بعد أن جرى في عهود سابقة تجريف العديد من مصادر قواها الناعمة ومواردها البشرية بل والطبيعية أيضًا.

وفتح الفقى فى نهاية الندوة حوارا مفتوحاً مع الشباب حول رؤىة مصر نحو المستقبل في ظل التواجد المصرى الإقليمى والدولي وما تلعبه مصر من دور استراتيجي مهم في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

وفى كلمته رحب عميد كلية الحقوق بالدكتور مصطفى الفقى فى رحاب كلية الحقوق مؤكداً أن هذا اليوم لن يمحى من ذاكرة الكلية.

لدكتور عبد العزيز قنصوه مصر الدور والمستقبل الدكتور مصطفي الدكتور محمد الفقي عميد كلية الحقوق جامعة الإسكندرية

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