الخميس 16 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرهان: الجيش السوداني لن ينصر مجموعة سياسية ضد أخرى

البرهان
البرهان

شدد رئيس مجلس السيادة في السودان، عبدالفتاح البرهان، اليوم الخميس، على ضرورة الجلوس من قبل قادة الحرية والتغيير إلى طاولة الحوار، مؤكدا أن القوات المسلحة لن تنصر مجموعة سياسية ضد مجموعة أخرى.

وحسب وكالة الأنباء السودانية سونا، قال البرهان إن الجيش السوداني وطني "ليس فيه كيزان أو إخوان"، مشددا على أن "القوات المسلحة لا تخيفها الحرية والتغيير ولا أي جهة".

وتابع البرهان أن مجلس السيادة قبل بالاتفاق الإطاري عن قناعة، مؤكدا أنه يعالج مشاكل السودان، مضيفا الى أن هناك خطة واضحة لدمج الدعم السريع والحركات المسلحة في الجيش السوداني.

وقال: "أقترح أن يذهب جميع القادة العسكريين إذا كنا سبب تعطيل العملية السياسية".

سدا منيعاً 

 

وخلال الفترة الماضية، قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام لقوات الشعب المسلحة بالسودان عبدالفتاح البرهان: “يجب على الجميع عدم انتظار الحلول التي تأتي من الخارج والعمل على حل مشاكلنا بأنفسنا لبناء السودان، وسنقف سدا منيعا أمام كل من يريد العبث بأمن واستقرار السودان”.

ونقل إعلام مجلس السيادة عن البرهان تأكيده حرص الدولة على تحقيق التنمية وإنفاذ المشروعات التنموية والخدمية بالريف، مشددا على أهمية تكاتف الجهود لبناء السودان، لافتا إلى الجهود التي ظلت تبذلها حكومة ولاية الخرطوم لإحداث التنمية وتعزيز مسيرة الازدهار والنمو المستدام.

وقال البرهان: "واجب الدولة تجاه مواطنيها هو إنفاذ المشروعات التنموية وتقديم الخدمات الضرورية والخدمية لهم"، وأكد وصول الكهرباء لقرية "ود الأمين" بشرق النيل خلال سبعة أيام، مشيرا إلى توزيع أكثر من مائة وحدة طاقة شمسية و300 وحدة للري تعمل بالطاقة الشمسية على عدد من المناطق والقرى خلال الفترة الماضية.

 

جدير بالذكر أن كلمة البرهان جاءت خلال قيامه بتدشين مشروع منحة خادم الحرمين الشريفين لتنفيذ (500) محطة مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية بولايات السودان المختلفة، بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية، بتكلفة مائة مليون دولار، لإحداث المنشودة فى السودان.

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وائل لطفي

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