الخميس 16 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الري يستعرض خطة رصد التيارات البحرية والأمواج

إجتماع وزير الرى
إجتماع وزير الرى

تنفذ الحكومة ممثلة في وزارة الموارد المائية والري، خطة أعمال متكاملة للحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية ‏ارتفاع درجة الحرارة لزيادة الإحتياجات المائية لمختلف الاستخدامات وعلى مستوى التأثيرات الخارجية التى تؤثر على الموارد المائية المتاحة.

وعقد د. هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، الخميس، اجتماعًا مع الدكتور جاد القاضي أستاذ الجيوفيزياء التطبيقية والبيئية ومدير المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية والدكتور خالد زهران، أستاذ الجيوفيزياء بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية وذلك لبحث واستعراض خطة التعاون بين وزارة الموارد المائية والرى والمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مجال رصد التيارات البحرية والأمواج وتأثيرها على المناطق الساحلية وخاصة دلتا نهر النيل ومواجهة تأثيرات التغيرات المناخية وإرتفاع درجة الحرارة.

تأثير التغيرات المناخية على شواطىء المدن الساحلية ومحافظات الدلتا

مشروعات حماية الشواطئ ومواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية 

كما تم استعراض كافة التأثيرات المتوقعة، والتى تؤثر على مصر من عدة اتجاهات داخلية وخارجية وعلي جميع الأصعدة من الجنوب للشمال، وأيضًا ارتفاع منسوب مياه سطح البحر يؤثر على دلتا النيل بقوه سواء فوق الأرض من خلال النحر أو تحت الارض بتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية والتسبب فى زيادة ملوحتها.

كذلك، استعراض التأثير غير المتوقع للتغيرات المناخية على شواطئ المدن الساحلية ومحافظات الدلتا وسبل المواجهة ومشروعات الحماية المنفذة حالياً.

تم عقد الاجتماع بحضور كل من مصطفى سنوسى معاون الوزير لشؤون مياه النيل وأحمد عمر بالمكتب الفني لوزير الموارد المائية والري، والمهندس أحمد نشأت بالمكتب الفني للوزير.

ارتفاع درجة الحرارة الاحتياجات المائية التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية التغيرات المناخية الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية الدكتور جاد القاضي القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

واقعة «البيجامة» وفساد البيروقراطية المصرية

الأكثر قراءة

مخرج «أم الدنيا»: القناة الوثائقية خطوة مهمة.. وأتمنى أن تصبح صرحًا عالميًا

كيف واجهت روسيا العقوبات الغربية؟.. محلل سياسي روسي يوضح

«تعالى نزور عمى».. تفاصيل انتقام شاب من شقيقته بعد حملها سفاحًا بأسيوط

3 وزراء ومحافظ يتفقدون مضمار الهجن الدولى بشرم الشيخ

المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمه الاتجار فى المخدرات

وهبة: قانون المنشآت الفندقية يساعد على تحسين مناخ الاستثمار السياحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيف تعيش حياة اجتماعية سعيدة؟

مدحت بشاى

انشغلوا بأمر التقدم يا ناس

محمد عبدالعزيز

فى مثل هذا اليوم رحل الأدباء

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الحادية والثلاثون ليوم الكرامة

حسين دعسة

رؤية سياسية إشكالية لمؤسسة "كارنيغى" لحل الأزمة اللبنانية

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «1»

كريم فرغلى

وبينا ميعاد

محمد العسيري

الراديو المصرى.. أسرار الحياة والجمال

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

جبهة جديدة.. هل دخلت "أريحا" دائرة الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين؟

تداعيات قرار الكنيست بسحب جنسية الأسرى الفلسطينيين

أزمة «الإصلاح القضائى».. تظاهرات فى إسرائيل ضد نتنياهو