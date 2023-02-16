وزير الري يستعرض خطة رصد التيارات البحرية والأمواج

تنفذ الحكومة ممثلة في وزارة الموارد المائية والري، خطة أعمال متكاملة للحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية ‏ارتفاع درجة الحرارة لزيادة الإحتياجات المائية لمختلف الاستخدامات وعلى مستوى التأثيرات الخارجية التى تؤثر على الموارد المائية المتاحة.

وعقد د. هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، الخميس، اجتماعًا مع الدكتور جاد القاضي أستاذ الجيوفيزياء التطبيقية والبيئية ومدير المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية والدكتور خالد زهران، أستاذ الجيوفيزياء بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية وذلك لبحث واستعراض خطة التعاون بين وزارة الموارد المائية والرى والمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مجال رصد التيارات البحرية والأمواج وتأثيرها على المناطق الساحلية وخاصة دلتا نهر النيل ومواجهة تأثيرات التغيرات المناخية وإرتفاع درجة الحرارة.

تأثير التغيرات المناخية على شواطىء المدن الساحلية ومحافظات الدلتا

مشروعات حماية الشواطئ ومواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية

كما تم استعراض كافة التأثيرات المتوقعة، والتى تؤثر على مصر من عدة اتجاهات داخلية وخارجية وعلي جميع الأصعدة من الجنوب للشمال، وأيضًا ارتفاع منسوب مياه سطح البحر يؤثر على دلتا النيل بقوه سواء فوق الأرض من خلال النحر أو تحت الارض بتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية والتسبب فى زيادة ملوحتها.

كذلك، استعراض التأثير غير المتوقع للتغيرات المناخية على شواطئ المدن الساحلية ومحافظات الدلتا وسبل المواجهة ومشروعات الحماية المنفذة حالياً.

تم عقد الاجتماع بحضور كل من مصطفى سنوسى معاون الوزير لشؤون مياه النيل وأحمد عمر بالمكتب الفني لوزير الموارد المائية والري، والمهندس أحمد نشأت بالمكتب الفني للوزير.