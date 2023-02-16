وزير الصحة يبحث سبل التعاون مع ممثل الأمم المتحدة الإنمائى

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر "UNDP"، أليساندرو فراكاسيتي، الخميس، بمقر ديوان عام وزارة الصحة، لبحث سبل التعاون المشترك.

‏‎واستهل الوزير الاجتماع بالترحيب بالممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والوفد المرافق له، مؤكداً أهمية توطيد وتطوير آليات التعاون ضمن برامج العمل المشتركة التي تستهدف دعم الصحة العامة للمواطنين.

‏‎أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مراجعة الخطط التنفيذية 2021- 2025 ومناقشة تطوير آليات العمل بين الجانبين الخاصة بالبرنامج الوطني لمكافحة مرض الأيدز والبرنامج الوطني لمكافحة مرض الدرن، لتحقيق المستهدف منهم، وذلك من خلال بناء القدرات البشرية وتوفير الأدوية واللقاحات.

‏‎أضاف عبدالغفار أن الاجتماع تناول بحث سبل التعاون المشترك لميكنة وحدات الرعاية الأولية بالمحافظات، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية، بما يضمن التسهيل على المواطنين في تلقي الخدمات الطبية اللازمة لهم.

‏‎وأشار عبدالغفار إلى تأكيد الوزير على أهمية عقد اللقاءات الدورية بين المختصين من الجانبين، لمناقشة المستجدات وتحديد الاحتياجات والأولويات، بما يضمن تنفيذ المحاور الاستراتيجية لخطط العمل المشتركة بجودة وكفاءة، مؤكدًا الحرص على استدامة خدمات الرعاية والعلاج المقدمة للمواطنين.

‏‎من جانبه، وجه الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر "UNDP" أليساندرو فراكاسيتي، الشكر لوزير الصحة والسكان على مجهوداته المبذولة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، معربًا عن تطلعه لتعزيز أواصر التعاون مع مصر باعتبارها من الدول الرائدة في المنطقة.

‏‎حضر الاجتماع د. محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتور حازم الفيل، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة سوزان الزناتي، مدير الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتور وجدي أمين، مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية، والدكتور كريم رأفت، مدير إدارة المنح والقروض، والدكتورة داليا رشيد، المشرف على مشروعات المنح والقروض بوزارة الصحة، والدكتورة هبة السيد، مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز.