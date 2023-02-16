أول تعقيب من مرتضى منصور بعد وصول رد فيفا بشأن أزمة القيد

علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على رد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على اتحاد الكرة المصري بشأن قيد لاعبي الزمالك.

وكتب مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "أخيرا انتصر صوت العقل.. هذا الخبر السعيد لجماهير الزمالك العاشقة للكيان.. تم إبلاغنا به منذ صدوره، وانتظرنا البيان الرسمي لاتحاد الكرة المصري حتى نعلنه من جانبنا".

وأضاف "مدير النادي والمدير المالي في طريقهما إلى الاتحاد حالا لدفع المبلغ المتفق عليه مع جدولة باقي المديونية، والحمد لله سيتم قيد اللاعبين الثلاثة ليشاركوا في المباريات، شكرا لكل من ساهم في إنهاء هذه الأزمة".

ويستعد الزمالك لمواجهة المريخ السوداني في الثالثة عصر غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.