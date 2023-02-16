الخميس 16 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أول تعقيب من مرتضى منصور بعد وصول رد فيفا بشأن أزمة القيد

مرتضى منصور
مرتضى منصور

علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على رد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على اتحاد الكرة المصري بشأن قيد لاعبي الزمالك.

وكتب مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "أخيرا انتصر صوت العقل.. هذا الخبر السعيد لجماهير الزمالك العاشقة للكيان.. تم إبلاغنا به منذ صدوره، وانتظرنا البيان الرسمي لاتحاد الكرة المصري حتى نعلنه من جانبنا".

وأضاف "مدير النادي والمدير المالي في طريقهما إلى الاتحاد حالا لدفع المبلغ المتفق عليه مع جدولة باقي المديونية، والحمد لله سيتم قيد اللاعبين الثلاثة ليشاركوا في المباريات، شكرا لكل من ساهم في إنهاء هذه الأزمة".

ويستعد الزمالك لمواجهة المريخ السوداني في الثالثة عصر غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قيد لاعبي الزمالك جماهير الزمالك اتحاد الكرة المصري الزمالك والمريخ السودانى

رئيس التحرير

وائل لطفي

واقعة «البيجامة» وفساد البيروقراطية المصرية

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يعلن رد «فيفا» الرسمى على شكوى قيد لاعبى الزمالك

نصائح وزارة السياحة لراغبي الحج والعمرة لتفادي العروض الوهمية ونصب السماسرة

6 مصابين فى تصادم «ميكروباصين» بحلوان

فتاة تبتز صديقتها بصور فاضحة فى الشرقية.. والمحكمة تقضى بسجنها

رئيس جامعة القناة ومدير كلية الدفاع الوطني يشهدان تخريج دورة الأمن القومي

وزير التنمية المحلية يتفقد غرفة العمليات وإدارة نظم المعلومات في ختام زيارته للمنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الحادية والثلاثون ليوم الكرامة

حسين دعسة

رؤية سياسية إشكالية لمؤسسة "كارنيغي " لحل الأزمة اللبنانية

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «1»

كريم فرغلى

وبينا ميعاد

محمد العسيري

الراديو المصرى.. أسرار الحياة والجمال

ماجد حبته

خمسون فرصة مستقبلية

د. القس صفوت البياضى

قصيدة مستحقة للشاعر التونسي أبو القاسم الشابي

محمد عبدالعزيز

محبة لا تمحوها الأيام ولا مؤامرات اللئام

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

جبهة جديدة.. هل دخلت "أريحا" دائرة الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين؟

تداعيات قرار الكنيست بسحب جنسية الأسرى الفلسطينيين

أزمة «الإصلاح القضائى».. تظاهرات فى إسرائيل ضد نتنياهو