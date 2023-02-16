دورى أبطال أفريقيا.. بعثة الأهلى تغادر القاهرة متجهة إلى السودان لمواجهة الهلال

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي مطار القاهرة الدولي منذ قليل متوجهة إلى السودان، استعدادا لمواجهة الهلال في الجولة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم.

وتعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد انتهاء المباراة مباشرة إلى أسوان.

وتقيم بعثة فريق الكرة بأسوان لمدة 48 ساعة استعدادًا لمباراة أسوان يوم 21 من الشهر الحالي، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وكانت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا قد أسفرت عن وقوع النادي الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم كلا من ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

وقرر الاتحاد الإفريقي تأجيل مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في الجولة الأولى بسبب مشاركة المارد الأحمر في كأس العالم للأندية بالمغرب.