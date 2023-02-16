رئيس مركز نبروة: توزيع سيارات جمع القمامة لترشيد استهلاك المواد البترولية

عقد محمد البسيوني رئيس مركز ومدينة نبروه اجتماعا بعد ظهر اليوم الخميس مع نوابه بحضور مدير البيئة والحملة الميكانيكية والتخطيط والمتابعة والنظافة.

استعرض رئيس المدينة خلال اجتماعه سبل وآليات إعادة توزيع معدات وسيارات جمع القمامة بما يعظم استخدامها ويرشد استهلاك المواد البترولية حفاظا على المال العام.

وأسند محمد البسيوني رئيس المدينة المهام الوظيفية والتكليفات على نوابه لتحديد المسؤوليات وتقييم الأعمال بالشكل الذي ينعكس على تجويد الخدمة وتسهيل وصولها للمواطنين.

وشدد رئيس المدينة على النواب بالمتابعة اليومية لأعمال النظافة في المدينة والقرى والتصدي لأية أعمال مخالفة أو تعديات ورفع الاشغالات من الشوارع.

وأكد رئيس مدينة نبروه أن المهام المسنودة لكل نائب ستوضع تحت التقييم وقياس أداء كل مسئول في سبيل تعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية وحسن توظيفها بما ينعكس ايجابا على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محمد البسيوني رئيس المدينة أننا نعمل كفريق عمل واحد تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والتكامل بين أعضاء فريق العمل في منظومة تهدف لتقديم وتوفير أفضل الخدمات لمواطني مركز ومدينة نبروه.