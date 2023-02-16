الخميس 16 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

وفد «سياحة النواب» يجرى جولة تفقدية فى طابا (صور)

جانب من جولة وفد
جانب من جولة وفد «سياحة النواب» بطابا

أجرت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، جولة تفقدية بمدينة طابا.

وتفقدت اللجنة عددًا من معالم المدينة، بجانب الموقف المركزي الذي التقت خلاله بالسائقين للاستماع لمطالبهم وشكواهم.

وتساءلت النائبة نورا علي، عن خطة تطوير الموقف وموعد الانتهاء منه، ومدى تحديد تعريفة الركوب.

وأجاب رئيس مجلس المدنية بأنه تم وضع خطة التطوير ضمن الخطة الاستثمارية للعام المقبل ومقررًا الانتهاء منه أكتوبر 2023.

كما زارت اللجنة ميناء طابا البري، وتفقدت السوق الحرة، واستمعت للسادة المسئولين عن إجراءات التفتيش والسلامة، ومعدلات الحركة السياحية، وتوقيتات الذروة.

وأوصت النائبة نورا علي بضرورة تعديل رسوم العبور لتدفع بالدولار بدلًا من الجنيه، لزيادة دخل الدولة من العملة الصعبة، حيث أكد المسئولون وجود دراسة جاهزة بخصوص هذا الأمر.

يأتي ذلك في ثاني أيام الزيارة الميدانية التي تجريها اللجنة برئاسة النائبة نورا علي، لمحافظة جنوب سيناء.

لجنة السياحة والطيران المدنى مجلس النواب النائبة نورا على طابا مدينة طابا

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