الخميس 16 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 15 سنة للمتهمين بسرقة شركة بالعاشر من رمضان

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة المتهمين بسرقة منقولات من شركة بالعاشر من رمضان، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

صدر القرار، برئاسة المستشار نسيم على بيومى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، محمد السيد، وسامى زين العابدين، والوليد حسين مكى، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر أكتوبر الماضى، عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، كلًا من "محمد. ح. م. ع" و"محمود. أ. م" و"شريف. أ. م" و"رفاعى. م. خ" للمحاكمة الجنائية، وتبين من أمر الإحالة أثناء تواجد "نبيه. ع ن" 30 عامًا فرد أمن مقيم نطاق مركز الزقازيق، بالخفرة المسائية فوجئ بالمتهمين يعتدون عليه بالضرب باستخدام عصا خشبية، مما بث الرعب فى نفسه واستولوا على المنقولات عبارة عن خمسة وثلاثين بكرة نحاس من المصنع الخاص بشركة بمدينة العاشر من رمضان.

توصلت التحريات السرية التى قام بها المقدم محمد أسامة، رئيس مباحث قسم أول العاشر من رمضان، لصحة الواقعة وتم تحديد المتهمين وضبط بحوزتهم المضبوطات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

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وائل لطفي

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