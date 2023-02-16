الخميس 16 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 5 سنوات لـ3 تجار «آيس» فى الشرقية

مخدر آيس
مخدر آيس

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة 3 عاطلين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وتغريمهم 50 ألف جنيه؛ لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الآيس بقصد الاتجار والتربح.

صدر القرار، برئاسة المستشار نسيم علي بيومى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، محمد السيد، وسامى زين العابدين، والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية لشهر سبتمبر الماضى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد ورود معلومات سرية لضباط الادارة العامة لمكافحة المخدرات فرع العاشر من رمضان، برئاسة العقيد محمد غيث، رئيس فرع الادارة بالشرقية، عن قيام " أبوزيد. خ" و" محمد .ع" و"محمد. م"، بالاتجار فى المواد المخدرة على نشاط واسع، خاصة جوهر الآيس المخدر بقصد الاتجار والتربح بمدينة العاشر من رمضان.

عقب تقنين الإجراءات اللازمة وإذن النيابة العامة، تمكنت مأمورية من ضبطهم فى كمين أعد لهم بدائرة قسم أول العاشر من رمضان، للسيارة الرقمية 7368 أثناء استقلالهم، وبحوزتهم على 7 لفافات كبيرة لمخدر ميثامفيتامين، ومبلغ مالى.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وبمواجهته بحيازة المواد المخدرة وبحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والتربح، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة إحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت السابق.

محكمة جنايات الزقازيق السجن المشدد عاطلين تغريم مخدر الأيس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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