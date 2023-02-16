18 فبراير.. محاكمة المتهم الرابع في قضية «خلية شبرا الخيمة»

تنظر الدائرة الثامنة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، السبت المقبل، محاكمة «المتهم الرابع» في قضية «خلية شبرا الخيمة» والتي يحاكم فيها 14 متهما.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامح عبدالحكم، رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد رزق مرعي، وأمانة سر، أشرف حسن، ومحمد صبحي.

ويمثل المتهم وفقًا للاتهام المسند إليه بأمر الإحالة والذى يتضمن الانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدوله وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامه للمواطنين التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.