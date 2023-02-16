الخميس 16 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 10 سنوات لعامل سرق مسنة داخل فيلا فى الإسكندرية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري، بالسجن المشدد 10 سنوات لعامل؛ لاتهامه بسرقة مسنة بالإكراه.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 22962 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل أول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل أول، يفيد بقيام المتهم بسرقة المجنى عليها داخل محل سكنها.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل أول عن أنه حال تواجد المجنى عليها "ر.م.ح" 62 سنة، بالفيلا محل سكنها بدائرة القسم، فؤجئت بالمتهم "ش.ج.ف"، عامل، ملثما وهددها مفصحا لها عن إحرازه سلاحا أبيض مطوة واقتادها لداخل مسكنها عنوة واضعا السلاح الأبيض بظهرها، مما بث الرعب فى نفسها، وتمكن من الاستيلاء على مبلغ مالي قدرة 45 ألف جنيه ومصوغات ذهبية كرها عنها، بأن أوثق يديها وكمم فمها لمنع مقاومتها، وفر بالمسروقات، وقامت بتحرير محضر بالواقعة.

وتبين من التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة قيام المتهم بارتكاب الواقعة، وتم إلقاء القبض عليه، وبعرضه على النيابة قررت أن المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بالقانون بتهمة سرقة مبلغ مالى ومصوغات ذهبية مملوكة للمجنى عليها وهددها بإلحاق الأذى بها، وبث الرعب فى نفسها، وكان ملثما ليخفى ملامح وجهه، وأحرز سلاحًا أبيض، ولما حاولت مقاومته أوثق يديها، وكمم فمها، وسرقها تحت تهديد السلاح، فأمرت بإحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها المتقدم على المتهم.

محكمة جنايات الإسكندرية السجن المشدد السرقة عامل

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وائل لطفي

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