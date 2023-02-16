الخميس 16 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لتطوير المنظومة الكهربائية.. توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة العراقية وجنرال إلكتريك

توقيع مذكرة تفاهم
توقيع مذكرة تفاهم

 أعلن محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء العراقي، اليوم، عن توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة العراقية وشركة جنرال إلكتريك الأمريكية. 

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، أن وزارة الكهرباء العراقية وقعت مذكرة تفاهم شركة جنرال إلكتريك الأمريكية، مبينًا أن "ذلك جاء في إطار البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تطوير قطاع الكهرباء في العراق".

 وأكد "السوداني" جدية الحكومة في دعم ملف الطاقة، وتقديم الدعم الكامل لوزارة الكهرباء من أجل رفع مستوى الإنتاج وصيانة المحطات، بما يسهم في معالجة مشكلة التيار الكهربائي، والتخفيف من معاناة المواطنين.

- تطوير المنظومة الكهربائية في مجال الإنتاج وزيادة كفاءته

وأضاف البيان أن المذكرة تضمنت محاور أساسية عديدة، ستُسهم في تطوير المنظومة الكهربائية في مجال الإنتاج وزيادة كفاءته والنقل والصيانة وتدريب الملاكات، وخفض انبعاثات الكربون لدعم تحول الطاقة في العراق.

وأشار البيان إلى أنه في ضوء المذكرة سيتم التعاقد على أعمال الصيانة طويلة الأمد ولمدّة خمس سنوات، لإدامة عمل وحدات إنتاج الطاقة التي تم تجهيزها من الشركة، إلى جانب زيادة كفاءة عمل وحدات إنتاج الطاقة العاملة حاليًا من خلال تحديث المنظومات الملحقة بها، وإنشاء محطات جديدة لإنتاج الطاقة الكهربائية على مراحل تتناسب مع الوقود المتوفر والتمويل.

وتابع أن المذكرة تضمنت أيضًا إجراء الدراسات لاستغلال الغاز المصاحب وتنفيذ عدد من المحطات الثانوية سعة (400 و133 كي في) مع ارتباطاتها في مختلف محافظات العراق، وإنشاء مركز مراقبة لأداء وعمل الوحدات التوليدية، فضلًا عن إنشاء مركز تدريب للكوادر العاملة في وزارة الكهرباء لتطوير قدراتهم الفنية.

رئيس مجلس الوزراء العراقي شركة جنرال إلكتريك الأمريكية الكهرباء محمد شياع السوداني العراق

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