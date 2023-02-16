ختام قوى لمنافسات البطولة العربية للرماية على ميادين مصر الدولية للألعاب الأولمبية.. اليوم

تختتم اليوم منافسات البطولة العريية للرماية المقامة تحت إشراف الاتحاد المصرى برئاسة حازم حسنى رئيس الاتحاد الافريقى والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربى والتى انطلقت أمس بمشاركة 12 دولة هى (البحرين، العراق، اليمن، تونس، عمان، ليبيا، سورية، السعودية، الامارات، قطر، السودان، مصر ).

وشهدت أمس ميادين الرماية التدريب الرسمى على المسدس والبندقية لكافة المراحل السنية ( ناشئين وناشئات ورجال وسيدات) وتقام المنافسات والنهائيات اليوم على ان يغادر جميع الوفود غدا.

وأكد حازم حسنى على عقد الاجتماع الفني للبطولة العربية السادسة عشر للرماية أمس في مقر قاعة الاجتماعات بميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضوره ، وحضور طارق شرارة مدير البطولة، واللواء شريف صبري رئيس لجنة الاستئناف، بالإضافة للحكام المشاركين في البطولة ومندوبي الدول المشاركة في البطولة.

ولقد ناقش الاجتماع الجوانب الفنية للمسابقات والقواعد المنظمة للمشاركات، كما تناول الاجتماع الإجابة علي كافة الاستفسارات من مندوبي الفرق المشاركة.

ولقد استهل حازم حسني الاجتماع بالترحيب بالدول المشاركة في البطولة فى بلدهم الثانى مصر ونقل تحيات المهندس دعيج خلف العتيبي رئيس الاتحاد العربي للرماية، مؤكدا على بذل قصارى الجهد لتوفير كل سبل الدعم والراحة لجميع الوفود للاستمتاع بإقامة سعيدة طوال ايام البطولة

ومن المقرر عقب انتهاء منافسات البطولة العربية مباشرة تنطلق منافسات بطولة كأس العالم للرماية غدا ( بندقية ومسدس ) والتى من المحدد ان تقام في الفترة من 17 حتي 23 فبراير بمشاركة 376 رام ورامية من 51 دولة ( الجزائر، استراليا، النمسا، ازربيجان، بلجيكا، البوسنه والهرسك، البرازيل، بلغاريا، كرواتيا، التشيك، النمارك، اسبانيا، استونيا، فنلندا، فرنسا، بريطانيا، جورجيا، المانيا، اليونان، المجر، الهند، ايطاليا، الاردن، اليابان، كازخستان، قرقيز، كوريا، السعوديه، لاتفيا، ليبيا، ماليزيا، المكسيك، مالطه، النرويج، عمان، بولندا، رومانيا، جنوب افريقيا، سنغافورا، سلوفينيا، صربيا، سويسرا، سلوفاكيا، السويد، تايوان، تركيا، امريكا، اوزباكستان، اليمن ).

وتقام جميع منافسات البطولة العربية و بطولة كأس العالم، على ميدان الرماية العالمية في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عدد ضخم من الرماة من مختلف أنحاء العالم.

وكان قد رفع مسؤلو الاتحاد المصرى، حالة الطوارئ داخل اللجنة المنظمة للبطولة من أجل تجهيز كل الانتهاء من كافة الاستعدادات الفنية واللوجيستية لاستضافة البطولة، من خلال التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لخروج البطولتين بأفضل صورة، وعلى رأسها الجهات الأمنية ووزارة الشباب والرياضة ونادي الرماية بمدينة مصر الأولمبية.

بخلاف تجهيز كافة الأمور المتعلقة باستضافة الوفود القادمة إلى مصر من مختلف أنحاء العالم والتي تضم أيضًا مسؤولين من الاتحاد الدولي والاتحادات القارية وأفضل الرماة عالميا.

وأشار حسني، إلى أن الاتحاد المصري للرماية سخر كل إمكانياته لاستضافة البطولتين على أعلى مستوى، والتأكيد على قدرات مصر الضخمة في استضافة كافة الفعاليات الرياضية والتأكيد على سمعتها الطيبة لدى الاتحاد الدولي الذي يسند لها استضافة أكبر البطولات على مستوى العالم بكل ثقة.