الخميس 16 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السبت.. استكمال محاكمة متهم في «خلية شبرا الخيمة»

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

تستكمل الدائرة الثامنة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، يوم السبت المقبل، برئاسة المستشار سامح عبدالحكم، رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد رزق مرعي، وأمانة سر، أشرف حسن، ومحمد صبحي، جلسات محاكمة «المتهم الرابع» في  القضية  المعروفة إعلاميا بـ «خلية شبرا الخيمة» والتي يحاكم فيها 14 متهما.

ويمثل المتهم وفقًا للاتهام المسند إليه بأمر الإحالة والذى يتضمن الانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة للمواطنين التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتضمن أمر الإحالة أيضا أن ارتكب المتهم مع أخرين جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا للجماعة أموالا وأسلحة وذخائر ومفرقعات ومعلومات بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية على النحو المبين بالتحقيقات.

وقام المتهم مع آخرين بكافة الأعمال التحضيرية لارتكاب جريمة إرهابية بأن رصد تمركزات أمنية وكنائس بنطاق محافظة القليوبية وضباط وأفراد للشرطة تمهيدا لاستهدافهم بعمليات إرهابية ولم يتعد عملهم التحضير على النحو المبين بالتحقيقات، وكانت المحكمة قد أجلت من الجلسة الماضية لجلسة الشهر الجاري لتنفيذ الضبط والاحضار الصادر ضد المتهم.

 

الانضمام لجماعة ارهابية الدائرة الثامنة إرهاب المستشار سامح عبدالحكم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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