الخميس 16 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الإدارية العليا تلغى أحكامًا بأحقية ضباط شرطة فى الأجر المُضاعف عن الراحات وعُطلات الأعياد

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة لصالح اللواءات حاتم شرف الدين وإبراهيم وهبة والسيد عزب وأسامة شعبان والسيد حمزة الصادرة بأحقيتهم فى الأجر المُضاعف عن أيام الراحات وعُطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والدينية التي صدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وقضت الإدارية العليا من جديد برفض الدعاوى الأصلية للواءات الشرطة، مؤكدة على أن ضباط الشرطة لا يستحقون الأجر المُضاعف عن أيام الراحات وعُطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والدينية التي صدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد إسماعيل وحسن سيد وصلاح محمد وعمرو محمد نواب رئيس مجلس الدولة.

كانت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة قد حكمت بأحقية اللواءات المذكورين فى الحصول على الأجر المُضاعف عن عملهم خلال أيام الراحات وعُطلات الأعياد والمُناسبات الرسمية والدينية التى لم يحصلوا عليها طوال فترة عملهم بجهاز الشرطة، حيث قامت الوزارة بتشغيلهم أيام الأعياد والمُناسبات الرسمية تأسيسًا على قرار رئيس مجلس الوزراء ، إلا أن المحكمة الإدارية العليا ألغت هذه الأحكام.

قالت المحكمة الإدارية العليا للضباط الحق في الراحة في يوم واحد فقط في الأسبوع بحيث إذا تعذر عليهم القيام بها في هذا اليوم لظروف اقتضاها نظام العمل وجب منحهم يومًا آخر بدلًا منه، وأن ضباط الشرطة لا يستحقون أجرًا مُضاعفًا إلا عن أيام عُطلات الأعياد والمُناسبات الرسمية التي يتعذر عليهم القيام بها بسبب ظروف العمل، أما يوم الراحة فلا يستحقون عنه- عند تعذر القيام به- سوى منحهم يومًا بدلًا منه. 

وأضافت المحكمة أن المطعون ضدهم يُطالبون بصرف أجرهم مُضاعفًا عن أيام العُطلات الرسمية على سند من موافقة مجلس الوزراء، ولما كان ضباط الشرطة ومنهم المطعون ضدهم لا يسرى عليهم قرار رئيس مجلس الوزراء والكتاب الدورى تنفيذًا له ومن ثم لا يستحقون صرف أجرهم مضاعفًا عن أيام الراحات والعطلات والأعياد والمناسبات الرسمية نظرًا لتعذر قيامهم بها بسبب ظروف العمل، فأيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية دون الراحات يمنحون بدلًا منها أيامًا أخرى دون تعويض نقدي ويتعين رفض قضاياهم.

المحكمة الإدارية العليا أيام الراحات المناسبات الرسمية ع طلات الأعياد رئيس مجلس الوزراء

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