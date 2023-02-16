الخميس 16 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

في إفصاح للبورصة .. خسائر «أودن للاستثمارات» تقفز 240% خلال 6 أشهر

البورصة
البورصة

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة أودن للاستثمارات المالية، عن النصف الأخير من العام الماضي، ارتفاع خسائر الشركة بنسبة 239.88%، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها سجلت صافي خسائر بلغ 6.05 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2022، مقابل خسائر بلغت 1.78 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت الإيرادات المجمعة خلال النصف الأخير من العام الماضي إلى 5.81 مليون جنيه، مقابل 5.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وعلى صعيد القوائم المستقلة، تحولت الشركة إلى الخسائر خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي لتتكبد 3.22 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 368.16 ألف جنيه خلال نفس الفترة من 2021.

القوائم المالية بورصة مصر لقوائم المالية للاستثمارات لبورصة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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