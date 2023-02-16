الخميس 16 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تتفقد زراعات القمح في محافظتي الشرقية والقليوبية

زراعة القمح
زراعة القمح

تفقد الدكتور أشرف خليل، مدير معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وعدد من كبار الباحثين بالمعهد، زراعات القمح لعدد من المزارعين بمحافظتي الشرقية والقليوبية، للوقوف على حالة المحصول، فضلا عن تفقد تجارب قسم بحوث أمراض القمح بمزرعة بمحطة بحوث كفر الحمام بإنشاص.

وقال مدير المعهد، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية للمتابعة المستمرة للمحاصيل الاستراتيجية وأهمها محصول القمح لرفع الإنتاجية وتقليل الفجوه بين الإنتاج والاستهلاك.

وأكد خليل أن الحالة العامة للمحصول جيدة ومبشرة ولم يتم تسجيل أى إصابات بمرض الصدأ الأصفر فى كلا المحافظتين، لافتا إلى أن المعهد يقوم بدور فعال فى محصول القمح بواسطة مرور باحثى المعهد على حقول المزارعين للاطلاع على الحالة المرضية فى جميع محافظات زراعات القمح بمشاركة مهندسي الإرشاد والمكافحة بمديريات الزراعة فى المحافظات المختلفة.

وكان قد تفقد سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة، والدكتور خالد السلاموني رئيس قطاع الإنتاج، والدكتور أيمن عبدالعال، رئيس الإدارة المركزية للمحطات البحثية، المحطة البحثية، بالقناطر الخيرية.

وقال صالح، إن تلك الزيارة تأتي في إطار توجيهات وتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمتابعة والتقييم المستمر لكافة الأصول التابعة للوزارة، لرفع كفاءتها واستغلالها الإستغلال الاقتصادي العادل والأمثل، بما يحقق أكبر عائد مادي ومناسب، وتخدم الأغراض التي أنشأت من أجلها، لافتاً الى أهمية اعاده النظر في استغلال بعض المساحات الغير مستغلة، بما يحقق الاستفادة القصوى منها 
وتبلغ مساحة المحطة البحثية، حوالي 72 فدان، وتشم معمل والمزرعة التابعة لمعهد بحوث البساتين على مساحة  5 فدان،  ومزرعة النباتات الطبية على مساحة 18 فدان، فضلاً عن مزرعة قطاع الإنتاج  بجزيرة الشعير والبالغ مساحتها 23 فدان ومركز تنمية الإدارة، على مساحة 15 فدانا.

وأكد صالح على ضرورة استغلال المساحات البينية وإزالة الحشائش المنتشرة بين الزراعات وفي المساقي وتطهيرها بشكل مستمر، فضلاً عن استخدام نظم الري الحديثة. 
 

-الزراعة تتفقد زراعات القمح محافظتي الشرقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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