الخميس 16 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المرور تعمل على إزالة آثار سقوط كوبرى مشاة بالطريق الزراعى

المرور
المرور

يواصل رجال المرور بالقليوبية جهودهم لتيسير حركة المرور على الطريق الزراعي بنطاق حى شبرا الخيمة بالقليوبية، إثر سقوط كوبرى مشاة الثلاجة فى الاتجاهين، مما أدى إلى توقف الحركة المرورية على الطريق.

كانت قد توقف الحركة المرورية على الطريق الزراعي السريع بسبب انهيار كوبرى مشاة بالقليوبية.

وتلقت غرفة عمليات محافظة القليوبية إخطارا بسقوط كوبري مشاة الثلاجة على الطريق الزراعي بنطاق حي غرب شبرا الخيمة، حيث انتقلت على الفور أجهزة الأمن والمحافظة إلى موقع الحادث.

وتبين أن السقوط نتج عن اصطدام ونش محمل بحفار بجسم كوبري المُشاة، ولم يحدث أي خسائر في الأرواح، وتقوم الشرطة حاليا بضبط السيارة التي تسببت في سقوط كوبري المشاة، وتم بالدفع بأوناش لرفع كوبري المشاة لفتح الطريق وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

القليوبية الطريق الزراعي حركة المرور الحركة المرورية كوبرى مشاة الثلاجة سقوط

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