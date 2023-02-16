الخميس 16 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عضوا «السيادة الانتقالى السودانى» إلى جنوب السودان لتوقيع اتفاقية جوبا

السيادة الانتقالي
السيادة الانتقالي السوداني

توجه عضوا مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق شمس الدين كباشي، ومالك عقار، صباح اليوم، إلى جوبا عاصمة جنوب السودان؛ للمشاركة في فعاليات ورشة تقييم وتقويم اتفاق جوبا لسلام السودان. 

وكان في وداعهما بمطار الخرطوم الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي الفريق محمد الغالي علي يوسف. 

ويرافق عضوا مجلس السيادة عدد من الموقعين على اتفاقية جوبا لسلام السودان. 

وبدأت الإثنين الماضي بمدينة جوبا، "ورشة تقييم وتقويم تنفيذ اتفاقية جوبا لسلام السودان"، بحضور مستشار رئيس دولة جنوب السودان للشئون الأمنية ورئيس لجنة الوساطة الفريق توت قلواك، وعضو مجلس السيادة رئيس وفد السودان الفريق ياسر العطا وممثلي أطراف عملية السلام وممثلي دول تشادّ والإمارات ومصر وأعضاء السلك الدبلوماسي.

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جوبا مجلس السيادة الانتقالي السوداني اتفاق جوبا السودان الخرطوم جنوب السودان الفريق توت قلواك الحكومة السودانية

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