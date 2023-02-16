«الأرصاد»: انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة تأثرًا بكتل هوائية من شرق أوروبا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هذه الأيام تشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، وخلال اليوم ستسجل درجات الحرارة العظمى في القاهرة من 16 لـ17 درجة مئوية خلال فترة النهار.

وخلال ساعات الليل، ستكون درجة الحرارة حوالي 9 درجات على القاهرة الكبرى، تأثرًا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا والتي تحجب جزءًا كبيرًا من أشعة الشمس مع وجود كتل هوائية قادمة من شرق أوروبا تزيد من الشعور بالبرودة.

وأضافت منار غانم، خلال تصريحات تليفزيونية اليوم، أن الأجواء اليوم ستكون بين باردة إلى شديدة البرودة على أغلب مناطق الجمهورية، وتكون الأجواء مائلة للدفء على جنوب الصعيد ومحافظات سيناء نهارًا؛ لكن عند قدوم ساعات الليل وحتى الصباح الباكر، يزداد الصقيع وتقل درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية؛ أن درجات الحرارة على القاهرة الكبرى تتراوح ما بين 8 /9 درجات، وبالنسبة لمحافظات شمال الصعيد ستكون الحرارة بين 5 و6 درجات، ووسط سيناء تصل درجات الحرارة لصفر أو تحت صفر، وبالنسبة للمدن الجديدة ستكون درجات الحرارة منخفضة جدًا شكل ملحوظ.

وتابعت أنه من المتوقع اليوم، سقوط الأمطار بين خفيفة على مناطق جنوب الوجه البحري وخليج السويس والقاهرة الكبرى ومتوسطة إلى غزيرة على المناطق الشمالية، والإسكندرية على فترات متقطعة خلال اليوم وقد تصل في بعض المناطق إلى أمطار غزيرة؛ مضيفة أن بدايةً من يوم الجمعة ستبدأ درجات الحرارة بالارتفاع من درجتين إلى ثلاث درجات مع زيادة في ظهور أشعة الشمس.